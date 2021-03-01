韓職／米蘭達分享中職經驗 「常常要對上同一隊」

去年中信兄弟隊的古巴籍左投米蘭達，今年投效南韓職棒斗山熊隊，湊齊台灣、日本、南韓3大亞洲職棒經歷，他也向南韓媒體表示過去在日、台職棒的經驗，將會成為他今年在南韓打球的利器。

米蘭達在2018、2019年身披軟銀鷹隊球衣，去年來到中職1季，為兄弟貢獻10勝8敗、防禦率3.80，也為自己成功跳板韓職，以總計80萬美元的合約轉戰斗山熊，成為古巴棒球史上第一位累積中職、日職、韓職經歷的球員。

米蘭達接受南韓媒體訪問，暢談在日本、台灣的經歷，他表示日職對外籍球員有很高的標準，他也確實感受到壓力，而中職只有4支球隊，「所以我常常要對上同樣的球隊。」他表示，「在亞洲職棒的經歷，會對我今年在南韓打球有所幫助。」

抵達南韓前，查普曼在美國佛州維持自主訓練，他的練球夥伴正是洋基守護神查普曼（Aroldis Chapman），「我已經連續第3年在季外和他一起練球了。」米蘭達跟隨查普曼的「魔鬼訓練」，為新賽季做好準備。