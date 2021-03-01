快訊

粉紅風暴延燒！人民街頭主動連署藻礁公投 預估35萬明達標

韓職／米蘭達分享中職經驗 「常常要對上同一隊」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
米蘭達在韓職分享台灣經驗。 擷圖自斗山熊臉書
米蘭達在韓職分享台灣經驗。 擷圖自斗山熊臉書

去年中信兄弟隊的古巴籍左投米蘭達，今年投效南韓職棒斗山熊隊，湊齊台灣、日本、南韓3大亞洲職棒經歷，他也向南韓媒體表示過去在日、台職棒的經驗，將會成為他今年在南韓打球的利器。

米蘭達在2018、2019年身披軟銀鷹隊球衣，去年來到中職1季，為兄弟貢獻10勝8敗、防禦率3.80，也為自己成功跳板韓職，以總計80萬美元的合約轉戰斗山熊，成為古巴棒球史上第一位累積中職、日職、韓職經歷的球員。

米蘭達接受南韓媒體訪問，暢談在日本、台灣的經歷，他表示日職對外籍球員有很高的標準，他也確實感受到壓力，而中職只有4支球隊，「所以我常常要對上同樣的球隊。」他表示，「在亞洲職棒的經歷，會對我今年在南韓打球有所幫助。」

抵達南韓前，查普曼在美國佛州維持自主訓練，他的練球夥伴正是洋基守護神查普曼（Aroldis Chapman），「我已經連續第3年在季外和他一起練球了。」米蘭達跟隨查普曼的「魔鬼訓練」，為新賽季做好準備。

今年韓職賽季將在4月3日展開，米蘭達在14天隔離期間維持訓練，「出關」後已進牛棚練投，預計3月中可在實戰中先發，米蘭達自信表示，「我的身體已經準備好了。」

米蘭達在韓職分享台灣經驗。斗山熊臉書
米蘭達在韓職分享台灣經驗。斗山熊臉書

米蘭達 查普曼 中職

延伸閱讀

「慾望城市」新續篇更多人缺席 「大人物」消失？？

韓職／為何轉投斗山熊？米蘭達：因為有奪冠機會

性感孕婦實至名歸！「最辣小三」只遮兩點蜜桃臀全看光，搞笑自嘲：「我像小熊維尼」

韓職／兄弟前洋投米蘭達抵韓 下飛機先找熊合照

相關新聞

中職／宇宙邦大升級 提早選郭俊麟成關鍵

去年中職季中選秀，富邦悍將早在第二輪就指名郭俊麟，由於他剛動右手肘韌帶置換手術，至少要等一年才能在一軍賽事登板投球，當時不少球迷認為，富邦真的太早選了，然而現在再回過頭看，江少慶今年下半季可望為富邦效

日職／KBO頂級洋砲不堪用 納飛猛最失敗

多明尼加籍打者納飛猛（Yamaico Navarro）因過去曾涉酒駕、行李挾帶子彈、非法持有槍枝等爭議行為，雖然後來多為不起訴，但已踩到中職規章中的外籍球員「不正行為」規定，最後無法通過註冊，也無緣成

韓職／米蘭達分享中職經驗 「常常要對上同一隊」

去年中信兄弟隊的古巴籍左投米蘭達，今年投效南韓職棒斗山熊隊，湊齊台灣、日本、南韓3大亞洲職棒經歷，他也向南韓媒體表示過去...

日職／解析陳偉殷投球技巧 阪神老將：他會迷惑打者

效力阪神隊的旅日老將陳偉殷，昨天（28日）對養樂多隊熱身賽先發兩局，面對9名打者被揮出3支安打，唯一失分是1局下被山田哲人轟出陽春砲，據日媒《體育報知》報導，阪神老將安藤統男對陳偉殷的表現發表了看法。

日職／日本名投建議陳偉殷 從「強力型」轉為「技巧型」投手

本季加盟阪神虎的台灣好手陳偉殷，昨（28日）在熱身賽中面對養樂多，投2局失1分下場，日職名投佐藤義則在專欄《佐藤義則氏の眼》中發表了見解，他認為陳偉殷應從「強力型」投手轉換為「技巧型」投手。

PLG／聯盟註冊截止 領航猿補進丁聖儒

PLG第一個賽季昨天截止球員註冊，PLG今天宣布，桃園領航猿隊截止日前新註冊本土球員丁聖儒及外籍球員喬登（Jordan ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。