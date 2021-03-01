日職／解析陳偉殷投球技巧 阪神老將：他會迷惑打者
效力阪神隊的旅日老將陳偉殷，昨天（28日）對養樂多隊熱身賽先發兩局，面對9名打者被揮出3支安打，唯一失分是1局下被山田哲人轟出陽春砲，據日媒《體育報知》報導，阪神老將安藤統男對陳偉殷的表現發表了看法。
安藤統男表示，陳偉殷的投球技術相當好，雖然球質不如中日龍與大聯盟時期，但卻擁有球速看起來比實際要來得快的技術，特別是內角速球更顯犀利，透過變化球和外角球來交互攻擊好球帶。
文中提到，陳偉殷有兩種曲球，其一是與滑球比較接近的「滑曲球」，控球也優秀，會刻意鋪陳一些壞球迷惑打者，而且投球節奏也很棒，「身為打者，你會覺得陳偉殷投的球並不可怕，但卻不知怎的就被解決了。」
安藤統男也透露，雖然山田哲人的全壘打瞄準了陳偉殷失投的變速球，但只要多登板幾次，陳偉殷變化球的準度應該會繼續提升，「如此一來，大約每場投個6局失1、2分，如果打線有提供援護，拿下10勝是可預期的。」
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