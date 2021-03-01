日職／日本名投建議陳偉殷 從「強力型」轉為「技巧型」投手

本季加盟阪神虎的台灣好手陳偉殷，昨（28日）在熱身賽中面對養樂多，投2局失1分下場，日職名投佐藤義則在專欄《佐藤義則氏の眼》中發表了見解，他認為陳偉殷應從「強力型」投手轉換為「技巧型」投手。

佐藤義則表示，陳偉殷過去動輒150公里的速球，在昨天還沒完全投開，時速約140公里出頭，最快球速143公里。而考慮到陳偉殷仰賴上半身的投球機制與35歲的年齡，賽季中球速突然飆升的機率不大，身在洋聯可能需要一顆相當強力的球種，然而到了央聯，多球路的投球型態可能會比較吃香。

以現今的球速進入賽季先發輪值，變化球的搭配就顯得相當重要，可以的話，佐藤義則建議陳偉殷把縱向的變化球作為勝負球。

佐藤義則認為，陳偉殷是以速球作為決勝球的「強力型」投手，同時也有相當不錯的控球能力，不會被連續的四壞球拖垮，且經驗也相當豐富，要轉換成「技巧型」投手不會是件難事。