快訊

藻礁公投靈魂人物潘忠政感嘆：我的公民意識是當年民進黨啟蒙

台東美麗灣溺水少年遺體尋獲 家人痛哭失聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／日本名投建議陳偉殷 從「強力型」轉為「技巧型」投手

聯合新聞網 / 綜合報導
本季加盟阪神虎的台灣好手陳偉殷，昨（28日）在熱身賽中面對養樂多，投2局失1分下場，日職名投佐藤義則在專欄《佐藤義則氏の眼》中發表了見解，他認為陳偉殷應從「強力型」投手轉換為「技巧型」投手。 取自Youtube影片截圖
本季加盟阪神虎的台灣好手陳偉殷，昨（28日）在熱身賽中面對養樂多，投2局失1分下場，日職名投佐藤義則在專欄《佐藤義則氏の眼》中發表了見解，他認為陳偉殷應從「強力型」投手轉換為「技巧型」投手。 取自Youtube影片截圖

本季加盟阪神虎的台灣好手陳偉殷，昨（28日）在熱身賽中面對養樂多，投2局失1分下場，日職名投佐藤義則在專欄《佐藤義則氏の眼》中發表了見解，他認為陳偉殷應從「強力型」投手轉換為「技巧型」投手。

佐藤義則表示，陳偉殷過去動輒150公里的速球，在昨天還沒完全投開，時速約140公里出頭，最快球速143公里。而考慮到陳偉殷仰賴上半身的投球機制與35歲的年齡，賽季中球速突然飆升的機率不大，身在洋聯可能需要一顆相當強力的球種，然而到了央聯，多球路的投球型態可能會比較吃香。

以現今的球速進入賽季先發輪值，變化球的搭配就顯得相當重要，可以的話，佐藤義則建議陳偉殷把縱向的變化球作為勝負球。

佐藤義則認為，陳偉殷是以速球作為決勝球的「強力型」投手，同時也有相當不錯的控球能力，不會被連續的四壞球拖垮，且經驗也相當豐富，要轉換成「技巧型」投手不會是件難事。

陳偉殷

相關新聞

中職／宇宙邦大升級 提早選郭俊麟成關鍵

去年中職季中選秀，富邦悍將早在第二輪就指名郭俊麟，由於他剛動右手肘韌帶置換手術，至少要等一年才能在一軍賽事登板投球，當時不少球迷認為，富邦真的太早選了，然而現在再回過頭看，江少慶今年下半季可望為富邦效

日職／KBO頂級洋砲不堪用 納飛猛最失敗

多明尼加籍打者納飛猛（Yamaico Navarro）因過去曾涉酒駕、行李挾帶子彈、非法持有槍枝等爭議行為，雖然後來多為不起訴，但已踩到中職規章中的外籍球員「不正行為」規定，最後無法通過註冊，也無緣成

中職／熱身賽龍首勝 田澤純一帥關門

味全龍隊去年在官辦熱身賽經歷11連不勝，直到最後1戰才對樂天桃猿隊開張勝場，今年首勝又是猿隊「貢獻」，且早早在第3戰就以...

中職／江辰晏4.2局好投 獅隊6名投手讓兄弟掛蛋

統一獅、中信兄弟隊今天在高雄澄清湖球場進行熱身賽，獅隊6名投手有效壓制兄弟打線，全場只被揮出7支安打，終場2：0獲勝，奪...

日職／殷仔、陽岱鋼狀況佳

旅日左投陳偉殷春訓首場對外實戰，對養樂多隊熱身賽先發兩局失1分，用34球完成任務，一共測試5種球路，唯一失分是被養樂多山...

日職／王柏融代打又空手而歸 還在等春訓首安

火腿隊旅日台將王柏融今天出戰第3場實戰比賽，面對廣島隊，8局下代打上場，在球數0好3壞情況下出棒，敲出中外野飛球遭到接殺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。