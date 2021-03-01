PLG／聯盟註冊截止 領航猿補進丁聖儒

PLG第一個賽季昨天截止球員註冊，PLG今天宣布，桃園領航猿隊截止日前新註冊本土球員丁聖儒及外籍球員喬登（Jordan Chatman），補上第3名洋將。

領航猿今天也透過社群公告丁聖儒的加盟，高中來自「綠色神盾」松山高中的丁聖儒，高中畢業後赴美，預計於4月初返國加入新陣容，也是和同期戰友孫思堯高中後再合體。

領航猿的新洋將喬登，2019到20球季效力羅馬尼亞職業籃球俱樂部CSU Sibiu，另曾在國際籃聯歐洲杯（FIBA Europe Cup）留下平均得分13.8、2.3個籃板以及1.3次助攻成績。

最終，目前龍頭台北富邦勇士本季最終註冊14本土、3洋將，桃園領航猿13本土、3洋將，新竹街口攻城獅15本土、3洋將，福爾摩沙台新夢想家12本土、3洋將。