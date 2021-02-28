中職／江辰晏4.2局好投 獅隊6名投手讓兄弟掛蛋

統一獅、中信兄弟隊今天在高雄澄清湖球場進行熱身賽，獅隊6名投手有效壓制兄弟打線，全場只被揮出7支安打，終場2：0獲勝，奪下官辦熱身賽首勝，兄弟吞下首敗。

獅隊先發投手江辰晏投4.2局，面對17人次只被揮出兩支安打，前兩局都讓對手3上3下，用61球（38顆好球）完成投球任務、奪下勝投；吳承諭、江承峰、劉軒荅、傅于剛、陳韻文接力完成4.1局，繼續讓兄弟掛零，一路維持領先優勢到比賽結束。

兄弟洋投德保拉先發兩局，被揮出兩支安打，投出兩次三振、未有保送，投33球（20顆好球）退場。

獅隊3局上展開攻勢，面對兄弟第二任投手萊福力，一出局後林子豪揮出三壘打。吳桀睿追加安打，攻下全場第一分。

5局上，兄弟第4任投手楊達翔登板，獅隊靠林安可二壘打、陳重羽安打再得1分。

兄弟此役動用8名投手，依序是德保拉、萊福力、廖乙忠、楊達翔、王梓安、謝榮豪、吳俊偉、李振昌，被獅隊揮出11支安打，三振、保送各5次；萊福力中繼1.1局，被揮出3支安打，失1分吞敗。

獅隊捕手陳重羽連3打數安打，吳桀睿和兄弟隊詹子賢、陳偉漢各有兩安。