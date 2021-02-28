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中職／田澤純一首度亮相 5球被敲一安救援成功

中央社 / 台北28日電
田澤純一首度在官辦身賽亮相。 資料照(擷圖自味全龍粉絲團)
田澤純一首度在官辦身賽亮相。 資料照(擷圖自味全龍粉絲團)

中職官辦熱身賽味全龍隊今天與樂天桃猿交手，味全7局靠著林孝程適時安打、一棒2分超前比數，外籍投手田澤純一登板後援1局穩守，味全以4比1拿下官辦熱身賽首勝。

中職官辦熱身賽26日開打，味全首戰以5比9不敵中信兄弟，昨天以3比3與統一獅握手言和，今天在斗六棒球場與樂天桃猿隊交手。

味全龍隊先發投手吳俊杰2局被林澤彬敲出全壘打掉分，3局續投沒有多掉分數；吳俊杰今天總計用36球投3局，被敲出2支安打，投出1次四壞保送，失掉1分責失分。

https://www.youtube.com/watch?v=7ddHWMOxQNA

味全4局啟動牛棚，歐耀宗、羅華韋、林政賢、呂偉晟，和具有美職大聯盟資歷的日籍投手田澤純一依序登板，林政賢投2局，其餘投手各投1局，牛棚投手群僅再被敲出2支安打，沒有失掉分數。

味全龍隊比賽前6局沒能拿下分數，7局劉時豪選到四壞保送，石翔宇敲出安打、劉基鴻再選到保送攻佔滿壘，林孝程適時安打，一棒送回2分、超前比數，洪瑋漢補上安打，再添2分保險分，味全順利拿下勝利。

田澤純一官辦熱身賽首度亮相，9局登板後援投1局，面對首名打者被敲出安打，但力守不失分、替球隊守住勝利，拿下救援成功。

桃猿隊派出投手黃子鵬先發，黃子鵬總計用82球投5局，被敲出5支安打，投出4次三振、1次保送，無失分、無關勝敗，表現不錯。

樂天桃猿 田澤純一

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