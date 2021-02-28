中職／林孝程、洪瑋漢攻破賴鴻誠 龍隊熱身賽勝場開張

味全龍隊打完前2場官辦熱身賽，勝場還沒開張，今天面對樂天桃猿隊，終於在第7局突破，劉時豪面對前東家選到保送，開啟龍隊攻勢，林孝程、洪瑋漢從賴鴻誠手中各敲一支2分打點一壘打，終場以4：1擊敗猿隊。

猿隊由黃子鵬先發，第4局被劉基鴻敲出二壘打，又出現2次保送，面臨滿壘局面，第5局李凱威敲出安打，趁著捕手暴傳進占三壘，黃子鵬都能力保不失，最終共用82球投5局，被敲5安打、無失分，也是今年第一位在熱身賽投滿5局的投手。

第7局劉時豪上場代打，游朝惟第1球就朝近身熱情招呼，逗樂猿隊休息區，紛紛朝老戰友起哄歡呼，形成有趣畫面，劉時豪最終選到保送上壘，也開啟龍隊的逆轉攻勢。

龍隊換上王順和代跑，石翔宇敲安、劉基鴻選到保送擠成滿壘，猿隊換上賴鴻誠要負責「拆彈」，卻遭林孝呈敲出正好在三壘邊線落地的安打，送回2分，洪瑋漢的2分打點安打，再助龍隊添加保險分。

龍隊共用6任投手，壓制猿隊只出現4安打，吳俊杰先發3局，被敲2安打、1保送，只在第2局挨了林澤彬的陽春砲丟掉1分；日籍投手田澤純一在第9局上場「關門」，被敲1安打、無失分。