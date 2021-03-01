中職／宇宙邦大升級 提早選郭俊麟成關鍵

去年中職季中選秀，富邦悍將早在第二輪就指名郭俊麟，由於他剛動右手肘韌帶置換手術，至少要等一年才能在一軍賽事登板投球，當時不少球迷認為，富邦真的太早選了，然而現在再回過頭看，江少慶今年下半季可望為富邦效力，如果郭俊麟能保持身體健康正常發揮，當初這一步選秀棋局就下得非常棒了。

為什麼球迷會認為富邦太早選郭俊麟？因為去年選秀好手眾多，第二輪富邦能選的還有具備頂級外野守備能力和腳程的宋晟睿，而且宋晟睿還可以投球，最快球速飆破150公里，投打「二刀流」好身手令人矚目。

當時第二輪富邦能選的還有U18世界盃冠軍國手林子崴，他是成熟度高的青棒左投，能當作先發投手養成，潛力備受看好；即使不選林子崴，也還有大學強打陳真、高中優質三壘手馬鋼可選，富邦選擇在第二輪就出手拿下郭俊麟，放著一堆高中大物不選，難怪會被球迷說太早。

悍將在去年選秀前兩輪選張進德和郭俊麟，與高中「三林」大物林辰勳、林子豪、林子崴(左至右)全都無緣，本季就要開始驗收策略是否成功。 聯合報系資料照片

可是，如果富邦第二輪不挑郭俊麟，第三輪保證選不到。郭俊麟擁有多年旅日資歷，國際賽經驗豐富且有實戰成績，絕對具備首輪指名實力，只是因選秀前右手肘動韌帶置換手術，讓他的選秀順位掉到後面。

不過，韌帶置換手術並非投手絕症，很多投手動刀後，重返球場依舊活躍，只要郭俊麟復健過程順利，和手術前身手不要差太多，對富邦而言絕對是划算投資。

江少慶宣布投入中職選秀，富邦擁有選秀狀元籤，他幾乎篤定加盟富邦，下半季就可以出賽，他的實力無須贅述，絕對是全聯盟最頂尖先發投手，可視為洋投，加上曾單季奪兩位數勝投的陳仕朋，以及可望投入戰場的郭俊麟，還有洋投索沙、羅力、傑斯、邦威，富邦先發輪值很有看頭。

悍將在今年選秀會選進江少慶後，陣中將有三位本土先發強投，這是自誠泰三本柱之後，難得再見得到的本土黃金先發投手組合。 聯合報系資料照片

以今年中職較為鬆散的賽程來看，下半季郭俊麟不用每個禮拜都先發，也許10天甚至是14天丟1次先發即可，專心全力備戰，對他的手肘負擔也不會那麼大。

郭俊麟所帶來的蝴蝶效應顯而易見，他只要正常發揮實力，稱職扮演球隊第4、5號先發投手即可，有了江少慶、陳仕朋，富邦就能放心用兩洋投，另一個洋將名額鎖定內野洋砲，事實上，他們確實一直在找洋砲，而且價碼非常可觀，絕對能挹注團隊打擊火力。

另一個蝴蝶效應是，富邦牛棚表現不佳已是老症頭，去年牛棚防禦率高達6.08，被打擊率0.320，數據實在糟糕，遠不如中信兄弟牛棚防禦率3.99、被打擊率0.274。

郭俊麟傷癒復出，富邦先發輪值大爆滿，去年拿9勝的江國豪就能轉調牛棚充實後防戰力，也因為郭俊麟的到來，富邦教練團不用擔心先發投手這一環，補了洋砲，打線與內野布局免煩惱，今年選秀第二輪就能放心地選即戰力後援投手，也許是黃暐傑，也可能是林凱威，就看屆時有誰投入選秀，必然有「好貨」可挑。

江國豪在今年球季可望轉戰後援，對悍將牛棚可能會有及時雨的效果。 聯合報系資料照片

江少慶、索沙、羅力(或傑斯)、郭俊麟、陳仕朋，今年下半季富邦先發輪值一字排開相當華麗，網羅內野洋砲，攻守升級，牛棚戰力也可望提升，富邦絕對有能力衝擊進軍中職以來首座季冠軍，甚至是總冠軍。

然而，短期決戰比的是適時一擊的能力與戰術執行成功率。去年富邦最後一場例行賽以0:2不敵統一獅，才確定失去台灣大賽門票，當時索沙對決猛威爾敗下陣來，慘遭完封，陳傑憲第7局兩分打點二壘安打一棒擊沉，猛威爾9局完封勝都令人印象深刻，比賽過程中富邦打線總欠臨門一腳，戰術執行也多次出現瑕疵，輸得不冤枉。

中職歷年不乏被看好的奪冠大熱門球隊，但最終卻無緣總冠軍的例子，好比說2016年的中信兄弟，那一年總冠軍黃衫軍先發打線超猛，張正偉、張志豪、周思齊、林智勝、蔣智賢、彭政閔、許基宏領銜，板凳上還有林威助、陳子豪與新人詹子賢，投手戰力也不錯，最終仍遭義大犀牛逆轉痛失總冠軍。

富邦的確具有爭冠實力，但其他球隊也非軟柿子，今年富邦能否奪冠，有待時間驗證。