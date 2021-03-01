日職／KBO頂級洋砲不堪用 納飛猛最失敗

多明尼加籍打者納飛猛（Yamaico Navarro）因過去曾涉酒駕、行李挾帶子彈、非法持有槍枝等爭議行為，雖然後來多為不起訴，但已踩到中職規章中的外籍球員「不正行為」規定，最後無法通過註冊，也無緣成為富邦入主球隊以來第1位外籍洋砲。

納飛猛是在韓國職棒KBO打出成績而被日職球隊千葉羅德網羅，但到了日本除了爭議行為引起軒然大波，實戰成績也不好，堪稱近年KBO外銷到NPB的洋砲中數一數二的失敗例子。

除了納飛猛之外，近幾年透過KBO系統轉戰NPB的洋砲，發展際遇又如何呢？

羅薩里歐（Wilin Rosario）

NPB球隊：阪神虎 年薪：3億4000萬日圓

羅薩里歐過去在洛磯隊時就有不錯的長打能力，轉戰韓職後還曾出現單場四響砲、兩季打出70轟，但想不到加盟阪神之後，因為無法適應變化球而打擊成績一落千丈。 歐新社資料照片

這幾年KBO洋砲到日本之所以被逐一放大檢視，羅薩里歐要負很大的責任。

羅薩里歐在韓職兩年擊出70支全壘打，2017年更是有37轟、111分打點。但到了日本卻被外角球狠狠修理，找不到對策，2018年只繳出0.242打擊率、8支全壘打、40分打點，阪神必須付出3億4000萬日圓年薪的昂貴代價，決定只打一年就提前解約、認賠殺出。2018年球季阪神虎在央聯墊底，還導致監督金本知憲丟了烏紗帽。

桑斯（Jerry Sands）

NPB球隊：阪神虎 年薪：1億1000萬日圓

桑斯是出身道奇的外野手，不過在大聯盟打了5支球隊僅420個打數，打擊率.238、全壘打10支、打點57分，轉戰韓職之後也是變身強打。 歐新社資料照片

阪神並沒有因羅薩里歐而放棄韓職路線，2020年簽下美國籍的桑斯（Jerry Sands）。原本桑斯的地位比較接近包爾（Justin Bour）的「備胎」，不過球季開打之後反而是桑斯「敗部復活」，出賽110場比賽，繳出0.257打擊率、19支全壘打、64分打點的成績。今年桑斯續穿阪神球衣，年薪還漲到1億5000萬，包爾卻已遭到解約。

桑斯的長打雖然不如羅薩里歐，2019年在韓職單季28轟，不過打擊較為全面，死角也比羅薩里歐來得少，阪神期待他在今年更加適應日本職棒環境之後火力能夠更加旺盛。

佩塔基尼（Roberto Petagine）

NPB球隊：軟銀鷹 年薪：4000萬日圓

委內瑞拉籍的佩塔基尼在養樂多（1999-2002）、巨人隊（2003-2004）時期即已成名，累積中央聯盟6年擊出223支全壘打，並且拿過2次全壘打王、1次打點王，2003年巨人隊砸下7億2,000萬日圓將他挖角，成為日職史上最高薪選手。

離開巨人隊之後，他重回美職體系以及墨西哥聯盟繞了一圈，2008年重新回到亞洲職棒圈，加入韓職的LG，2009年有0.332打擊率、26支全壘打、100分打點的不俗成績，因而再度打回日本職棒。

2010年他以年薪4000萬日圓加盟軟銀，首度到洋聯打球，不過畢竟已經高齡39歲，明顯打擊已經沒有極盛時期的身手，只在一軍出賽81場，0.261打擊率、10支全壘打、41分打點，球季後被解約，並結束選手生涯。

納飛猛（Yamaico Navarro）

NPB球隊：羅德海洋 年薪：1億4200萬日圓

原本羅德對納飛猛寄予厚望，希望借重他前一年（2015年）在韓國職棒三星獅隊48轟、137分打點的攻擊火力，與另外一名洋砲迪斯派（Alfredo Despaigne）聯手出擊。

結果納飛猛場外狀況百出，實際在一軍只出賽82場，也僅僅只有0.217打擊率、10轟、44分打點。結果這一年迪斯派打出羅德3年之中最佳的24轟、92分打點，角中勝也拿到打擊王、安打王，更加突顯納飛猛的失算對羅德戰力所造成的影響。羅德隊這一年雖然打進CS季後賽，不過實際上與日本火腿、軟銀雙強勝差超過12.5場以上，攻擊火力吃了大虧，團隊得分583分居洋聯第四，只比樂天、歐力士好，身價破億的納飛猛是一大戰犯。

2021年球季將有坦姆斯（Eric Thames）與小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）兩名前後任韓國職棒KBO的MVP洋砲，分別加盟巨人、阪神，是否能為這幾年行情低檔的韓職洋砲重新拉抬回來呢？