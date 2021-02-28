高中木棒／余羿賢棒打曹祐齊 玉里高中闖進12強

高中木棒聯賽第三階段最後一天賽事，高苑工商、成德高中爭搶D組龍頭，高苑投手楊強森先發5局失1分，全隊揮出10支安打，包括范育銓、孔念恩全壘打，終場以7：1獲勝，順利晉級8強。

楊強森投5局只被揮出4支安打、保送兩次，其中兩安集中在首局，因此失1分，用82球完成任務，他說：「太久沒先發，前面比較緊張，今天都壞球走在前面。」

高苑總教練李來發表示，楊強森雖一局上就掉分，但展現危機處理能力，把他從後援調上先發，是要讓先發投手群休息，看過楊強森的表現，後面比賽會再安排他先發。

高苑工商3戰全勝挺進8強，成德2勝1敗、分組排名第二，取得12強門票。

玉里高中、大理高中之戰，玉里9局上把握最後反攻機會，余羿賢揮出兩分打點逆轉安打，終場7：6獲勝，進入12強，大理李展毅、曹祐齊開轟，仍以1分之差遭淘汰。

大理高中2局下率先發難，面對玉里高中先發投手林鴻翔，李展毅用陽春全壘打為球隊破蛋，連兩天開轟、今年第3支出爐，下一棒的曹祐齊也跟進開砲，瞬間拉開成2：0。

玉里落後到9局上，沒放棄逆轉戰局的機會，余羿賢在一出局，一、二壘有人時，面對後援登板的曹祐齊敲出安打，改變球隊命運。