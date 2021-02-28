高中木棒／余羿賢棒打曹祐齊 玉里高中闖進12強
高中木棒聯賽第三階段最後一天賽事，高苑工商、成德高中爭搶D組龍頭，高苑投手楊強森先發5局失1分，全隊揮出10支安打，包括范育銓、孔念恩全壘打，終場以7：1獲勝，順利晉級8強。
楊強森投5局只被揮出4支安打、保送兩次，其中兩安集中在首局，因此失1分，用82球完成任務，他說：「太久沒先發，前面比較緊張，今天都壞球走在前面。」
高苑總教練李來發表示，楊強森雖一局上就掉分，但展現危機處理能力，把他從後援調上先發，是要讓先發投手群休息，看過楊強森的表現，後面比賽會再安排他先發。
高苑工商3戰全勝挺進8強，成德2勝1敗、分組排名第二，取得12強門票。
玉里高中、大理高中之戰，玉里9局上把握最後反攻機會，余羿賢揮出兩分打點逆轉安打，終場7：6獲勝，進入12強，大理李展毅、曹祐齊開轟，仍以1分之差遭淘汰。
大理高中2局下率先發難，面對玉里高中先發投手林鴻翔，李展毅用陽春全壘打為球隊破蛋，連兩天開轟、今年第3支出爐，下一棒的曹祐齊也跟進開砲，瞬間拉開成2：0。
玉里落後到9局上，沒放棄逆轉戰局的機會，余羿賢在一出局，一、二壘有人時，面對後援登板的曹祐齊敲出安打，改變球隊命運。
第四階段賽事3月2日移師嘉義進行，高苑工商、平鎮高中、三民高中、穀保家商提前晉級8強，西苑高中、秀峰高中、成德高中、南英商工、東大體中、玉里高中、普門中學、鶯歌工商進入12強，冠軍將在3月5日出爐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言