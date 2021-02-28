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高中木棒／不是淘汰就是8強 三民教頭張榮勳洗三溫暖
高中棒球聯賽木棒組今天進行第三階段最後八戰，B組賽事打到最後一刻才明朗，普門中學12：2大勝嘉義高中，也讓鶯歌工商晉級12強，三民高中再以9：4擊敗鶯歌工商，以分組第一挺進8強，嘉中遭淘汰、在16強止步。
普門捕手洪奇晸單場3安，二壘打、三壘打各1支，攻下4分打點，另一名高一球員、指定打者李以諾也是3安，兩人打擊表現受到總教練洪榮宏的肯定。
普門全場出現15支安打，3局下攻下7分奠定勝基，提前在6局結束以10分之多大勝，連續6屆賽事晉級12強。
三民、鶯歌工商之戰，三民投手戴毓寬先發7.2局失3分，捕手陳世嘉敲出3安，還有兩次盜壘阻殺，兩人成為球隊獲勝大功臣；三民、普門戰績都是2勝1敗，比較對戰關係後，三民直闖8強。
三民總教練張榮勳表示，這階段首戰輸給嘉中，處境陷入不利，但昨天擊敗普門，就像洗了三溫暖，今天不是淘汰就是8強，大家表現很好、都盡全力。」
陳世嘉在第二階段對東石高中之戰敲出再見安打，幫球隊打進16強，今天再攻守俱佳，張榮勳說：「他的阻殺能力不錯，高一就是球隊主戰捕手，這兩年也進步很多，老天會眷顧練球認真的同學，他在練習時都能做好教練交代的任務，很少摸魚。」
陳世嘉透露，前兩場比賽打擊、守備狀況不佳，跟前兩階段差很多，這個階段第一場比賽因為跑壘失誤造成球隊輸球，要想辦法彌補球隊。
第三階段賽事今天落幕，12強隊伍出爐，穀保家商、三民、平鎮高中、高苑工商都以分組第一晉級8強，3月2日起移師嘉義展開第四階段淘汰賽，冠軍將在3月5日出爐。
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