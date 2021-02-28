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女棒聯賽／御聖開賽灌6分勇闖冠軍戰 五到七名出爐

聯合新聞網 / 智林體育台提供
台北御聖High Match先發投手吳佩珊(右)3局失1分獲得勝投 台灣女子棒球運動推廣協會提供
台北御聖High Match先發投手吳佩珊(右)3局失1分獲得勝投 台灣女子棒球運動推廣協會提供

台北御聖High Match今天(28日)在台中萬壽球場對上Sunday爭取另一張4強門票，御聖把握開賽6分大局奠定勝基，終場以9：3勝出，闖進第一屆女子棒球聯賽冠軍戰，3月6日將在新北市三重棒球場與接棒未來角逐金盃，Sunday與國立體大則要進行季軍之爭。

昨天接棒未來率先搶下冠軍戰門票後，今天則由御聖與Sunday在準決賽過招，Sunday先發投手不穩，開局就出現3次保送，林倍菁、高育淇補上安打，下一棒觸身球上壘後，陳羿茜補上安打，加上高飛犧牲打，一舉灌進6分。

台北御聖High Match回本壘得分。 台灣女子棒球運動推廣協會提供
台北御聖High Match回本壘得分。 台灣女子棒球運動推廣協會提供

Sunday一路追分，2局下靠著失誤先得1分，4局唐梓菱適時安打再添2分，不過御聖在5局上靠著吳俞蒨安打再拿2分，6局上再下一城，一路領先贏球，先發投手吳佩珊3局失1分獲得勝投。

台北先鋒與Anytime Fitness的排名賽前段處於拉鋸戰，先鋒第1局以失誤先得2分，Anytime Fitness則是2局下野手選擇進帳1分，關鍵4局上，先鋒趁著Anytime Fitness先發投手李欣倫退場後大舉進攻，自保送開啟16人次攻勢，包括謝宜瑾、劉修竹、楊宜柔、曾榆涵、林書菡、廖淯琳、柯亮群都敲出安打，鯨吞12分大局，提前4局以14：1勝出。

台北先鋒、Anytime Fitness、向日葵進行的五到七排名賽結束後，由台北先鋒2勝拿下第五名，1勝1敗的向日葵獲得第六名，Anytime Fitness則以第七名坐收。

台北先鋒在五到七名排名賽拿下第五名。 台灣女子棒球運動推廣協會提供
台北先鋒在五到七名排名賽拿下第五名。 台灣女子棒球運動推廣協會提供

2月28日賽果如下

(一)台北御聖9：3 Sunday

(二)台北先鋒14：1 Anytime Fitness

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