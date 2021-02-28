木棒聯賽／李灝宇10戰6轟續寫紀錄 平鎮高苑晉8強

高中木棒聯賽第三階段最後一日賽程，平鎮高中「怪力男」李灝宇再開轟，敲出此次賽會第6轟，平鎮目前為止10戰全勝、直闖8強；高苑范育銓也敲出個人第3轟，率隊晉級8強。

109學年度高中棒球聯賽（第三階段）16強賽最後一日賽程，平鎮高中「怪力男」李灝宇再寫紀錄，李灝宇高一開始就展現驚人長打實力，此次木棒聯賽前兩階段7戰敲出4轟，昨天第3階段比賽與興大附農交手開轟。

平鎮高中今天與南英商工交手，李灝宇4局敲出陽春砲，為個人賽會第6轟；兩隊4局打完2比2戰成平手，平鎮5局靠著李灝宇二壘打、暴投、滾地球跑回超前分，6局再靠著田子杰二壘打、失誤、曾子祐安打，單局攻下2分，順利以5比2拿勝。

高中棒球聯賽自93學年度改制舉辦木棒組賽事起，單屆最多轟紀錄，為95學年度時就讀花蓮體中的陳俊秀（現效力中職樂天桃猿隊）敲出4轟，在此屆之前都是紀錄，李灝宇目前為止前3階段打完，10戰敲出6轟，已經超越陳俊秀紀錄、紀錄仍有機會繼續推進。

高苑工商今天與成德高中交手，成德首局先馳得點，高苑2局靠著接連安打送回追平分，4局再靠著張誠恩安打、超前比數。

高苑4棒范育銓5局敲出2分砲替球隊多添保險分，8局孔念恩也開轟，范育銓今天開轟為個人此屆敲出第3轟；高苑先發投手楊強森今天總計投5局被敲4支安打，投出4次三振，失掉1分責失分，率隊以7比1拿下勝利。

木棒聯賽第3階段總計16支球隊分4組打比賽，每組取3隊晉級第4階段12強賽，分組第一名為種子隊、直晉8強；平鎮高中10戰全勝，以C組第一名晉級8強，高苑也是10戰全勝，以D組第一名晉級8強。

曾顯恩3打點東體晉木棒聯賽12強 大理李展毅敲3轟

高中木棒聯賽第三階段今天最後一天賽程，台東體中與興大附農交手，東體曾顯恩單場3打點，率隊以5比4晉級12強；大理高中李展毅敲出個人第3轟，但球隊輸球，無緣晉級。

109學年度高中棒球聯賽（第三階段）16強賽在高雄舉行，台東體中與平鎮高中、南英商工、興大附農同在C組，今天最後一天賽程，東體與興大附農交手。

比賽6局打完，東體1比4落後，7局東體靠著李偉誠內野安打、潘振宇選到四壞保送，林日祥安打送回1分，曾顯恩二壘打，一棒送回2分，扳平比數，9局再靠著四壞保送、安打、再見失誤，順利拿下勝利，晉級第四階段（12強賽）。

大理高中第三階段比賽與高苑工商、成德高中、玉里高中同在D組，大理今天與玉里高中交手，4棒李展毅2局敲出陽春砲，曹祐齊接著開轟，再靠著接連安打送回團隊第3分，李展毅連兩天開轟，木棒聯賽累計3轟。

比賽8局打完大理6比5領先，玉里9局追分，靠著余羿賢二壘打，一棒送回2分，翻轉戰局，大理9局下沒能添分，以6比7輸球，第三階段吞下3敗，此次賽會16強止步。C組與D組第一名平鎮、高苑直晉8強，C組東體、南英、D組成德、玉里晉級第四階段12強賽。

大理重砲李展毅今年暑假畢業後，沒有意外將投入中職選秀，上屆木棒聯賽以3轟拿下全壘打王，此次賽會也敲3轟，但球隊無緣晉級，沒能再累積紀錄，本屆木棒聯賽第三階段打完，平鎮高中李灝宇敲出最多6轟。

高中木棒聯賽三民闖8強 穀保9連勝晉級

高中木棒聯賽第三階段賽程結束，三民高中今天與鶯歌工商交手，三民戴毓寬先發7.2局失3分，率隊以9比4拿勝，直闖8強；穀保家商以9比1擊敗育民工家，9連勝晉級8強。

109學年度高中棒球聯賽（木棒組）第三階段16強賽最後一天賽程，B組三民高中與鶯歌工商交手，三民先發投手戴毓寬用112球投7.2局被敲9支安打，失掉3分責失分，吳勝煒後援投1.1局失掉1分。

三民開賽前兩局各拿2分，鶯歌3局下追回3分，三民4局靠著陳世嘉安打、短打推進、歐騌緯安打拿1分，再靠著失誤、接連保送、投手犯規跑回團隊第6分，7局鄭昭誠三壘打、投手暴投，單局再添3分保險分。

三民高中與普門中學、鶯歌工商、嘉義高中同在B組，三民與普門戰績同為2勝1敗，鶯歌與嘉中戰績同為1勝2敗，比較對戰關係後，三民以分組第一直晉8強，普門、鶯歌晉級第四階段12強賽。

穀保家商與育民工家交手，穀保先發投手馮皓投3局被敲3安、無失分，沈家羲中繼3局投出6次三振，被敲3支安打，失掉1分責失分，林昱珉後援1局無失分，替球隊守住勝利，穀保投打發揮，以9比1、7局拿勝。

穀保與西苑高中、秀峰高中、育民工家同在A組，穀保以分組第一名直晉8強，目前為止維持9戰全勝；秀峰與西苑高中鏖戰至延長賽11局，秀峰以10比9拿勝，秀峰、西苑、育民比較TQB（對戰優質率）後，由秀峰、西苑晉級第四階段12強賽。