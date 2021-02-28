日職／王柏融代打又空手而歸 還在等春訓首安

火腿隊旅日台將王柏融今天出戰第3場實戰比賽，面對廣島隊，8局下代打上場，在球數0好3壞情況下出棒，敲出中外野飛球遭到接殺，也是他此役的唯一打席，3戰累積4打數沒有安打，還在尋求今年春訓首安。

王柏融前2戰合計3打數沒有安打、吞下2次三振，今天火腿出戰廣島，先發打線依然未見王柏融，直到8局下才代打第2棒、指定打擊近藤健介的棒次，面對投手森下暢仁，連續3記壞球後，出棒攻擊138公里直球，形成中外野飛球出局。

王柏融出局後，火腿的攻勢展開，松本剛、野村佑希連兩支二壘打串連，打下火腿此役的第2分。

廣島則在首局就靠松山龍平的兩分砲先馳得點，正隨優弥第7局敲兩分砲，第8局的安打再帶1分打點，單場2安打、3分打點進帳，廣島終場以8：2擊敗火腿。