日職／春訓首轟出爐 陽岱鋼9局下敲兩分砲

效力讀賣巨人隊的台將陽岱鋼，今天繼續在熱身賽替補上場，9局下敲出兩分砲，今年熱身賽首轟出爐，也延續連續3場對外熱身賽都有安打演出，巨人終場以7：1擊敗橫濱隊。

巨人今天在熱身賽迎戰橫濱，陽岱鋼依然未排進先發，在4局先接替丸佳浩的中外野守備、打第3棒，首打席在5局下面對投手武藤祐太，選到保送上壘，隨後盜上二壘，再藉著大城卓三的安打跑回分數。

陽岱鋼7局的打席面對投手國吉佑樹，敲出一壘方向滾地球出局。

巨人帶著4：1領先續戰9局下，橫濱投手平田真吾以三振取得2出局數，小林誠司則敲安打上壘，陽岱鋼鎖定第1球147公里直球，敲出中外野方向兩分砲，下一棒石川慎吾跟進開轟，巨人連兩打席砲轟對手。

陽岱鋼此役2打數敲出1安打，今年熱身賽的首轟出爐，盜壘也有進帳，為自己累積開季卡位的本錢。