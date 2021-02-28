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日職／陳偉殷先發兩局挨轟失1分退場 測試5種球路最快143公里

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
陳偉殷。 截圖自陳偉殷官方粉絲團
陳偉殷。 截圖自陳偉殷官方粉絲團

旅日左投陳偉殷今天登板先發，在沖繩浦添對決養樂多隊，也是春訓首場實戰，投兩局被揮出3支安打，包括首局山田哲人陽春砲，退場時阪神隊3：1領先。

陳偉殷一共面對9人次，投34球完成春訓首次對外實戰，其中24顆好球，最快球速143公里，投出一次三振、未有保送，唯一失分是1局下變速球遭山田開轟。

阪神一局上面對養樂多先發投手木澤尚文，靠4支安打、兩次保送攻下3分。

陳偉殷一局下三振養樂多開路先鋒塩見泰隆，再讓坂口智隆揮出中外野飛球出局，接著面對山田，在兩好兩壞後，第5球被轟出全壘打，接著又被村上宗隆、内川 聖一連揮安打，最後讓西浦直亨揮出本壘後方界外球出局。

2局下，陳偉殷連續解決3人，讓廣岡大志揮出左外野飛球、西田明央游擊滾地球、中山翔太三壘界外球出局，完成投球任務。

陳偉殷在這場熱身賽測試5種球路，也括四縫線、二縫線直球、滑球、曲球、變速球，速差在110到143公里之間。

陳偉殷 養樂多

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