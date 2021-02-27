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中職／王威晨明年月薪48萬 最快2023挑戰50萬

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊今天公布第1階段談薪結果，王威晨生涯首度獲得複數年合約，兩年月薪依序為42萬、48萬，最快要到2023年有機會挑戰跨入「50萬俱樂部」。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊今天公布第1階段談薪結果，王威晨生涯首度獲得複數年合約，兩年月薪依序為42萬、48萬，最快要到2023年有機會挑戰跨入「50萬俱樂部」。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊今天公布第1階段談薪結果，王威晨生涯首度獲得複數年合約，兩年月薪依序為42萬、48萬，最快要到2023年有機會挑戰跨入「50萬俱樂部」。

王威晨的中職生涯從2015年領二軍底薪4萬起步，2016、2017年也僅5.5萬，2018年則是12萬，他在這年開始在內野占據穩定出賽空間，整季出賽全聯盟最多的118場，繳出3成35打擊率、164支安打，並以44盜收下盜壘王。

王威晨2019年加薪至22萬，2020年再調為32萬，以每年10萬的漲幅強勢加薪，今年收下生涯第一張複數年合約，確定今年月薪42萬，明年則是48萬。

已放榜的球員中，兄弟目前共有5名「50萬俱樂部」成員，分別是張志豪（75萬）、李振昌（70萬）、周思齊（65萬）、鄭凱文（60萬）、林智勝（52萬）。

去年的「40萬級球員」，王勝偉的44萬勢必面臨減薪，詹子賢去年月薪40萬，繳出3成33打擊率、20轟、80分打點，季賽成績相當出色，調幅受到關注，他並未在兄弟首波公布敘薪結果名單中。

王威晨 林智勝 張志豪

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