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中職／龍隊「火球男」徐若熙2局飆4K 獅隊後段逼平戰局

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
徐若熙在官辦熱身賽初登板就展現壓制力，第一局飆出156公里球速，連續解決獅隊「外野三帥」。圖／味全龍隊提供
徐若熙在官辦熱身賽初登板就展現壓制力，第一局飆出156公里球速，連續解決獅隊「外野三帥」。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天在官辦熱身賽第二戰，以3：3與去年冠軍統一獅隊握手言和，龍隊「火球男」徐若熙表現最亮眼，先發2局投出4次三振，而且全是揮空三振。

徐若熙在官辦熱身賽初登板就展現壓制力，第一局飆出156公里球速，連續解決獅隊「外野三帥」三振掉陳傑憲、林安可，並讓蘇智傑敲出飛球出局，第2局雖被郭阜林敲出二壘打，不過也三振掉陳鏞基、江亮緯，並讓林靖凱敲飛球出局。

2局投完後徐若熙就收工，用28球中有20顆是好球，僅被敲1支安打，拿下4次三振，加上前一場在自辦熱身賽登板也是對上獅隊，投1局飆出3K，兩戰合計面對10名打者，送出7K。

徐若熙好投外，龍隊也在6局下靠著郭天信的安打敲回第一分，打破0：0僵局，7局下再靠著野手選擇加上高飛犧牲打，進帳2分，取得3：0領先。

獅隊在8局上反擊，兩出局後吳桀睿、鄭鎧文陳重廷、姚雨翔連敲4支安打，其中鄭鎧文、姚雨翔的二壘打各有1分打點，加上對手暴投，單局拿下3分追平，兩隊就以3：3結束賽事。

鄭鎧文 陳重廷

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