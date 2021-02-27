中職／李宗賢2失誤釀禍 猿隊趁亂逆轉悍將

樂天桃猿隊今天在官辦熱身賽首度亮相，面對富邦悍將隊，5局下把握游擊手李宗賢連續2次失誤，單局搶下3分，終場以7：3擊敗悍將隊，悍將隊高國輝、申皓瑋及猿隊梁家榮、廖健富都有雙安演出。

悍將與猿隊分別推出陳仕朋、翁瑋均兩位年輕投手先發，陳仕朋先發3.1局、用65球，被敲5安打、失2分，先前不曾在自辦熱身賽亮相過的翁瑋均，投2局、28球，被敲1安打、無失分退場。

悍將隊先在4局上靠高國輝、高國麟的安打各帶1分打點，率先攻破城池，猿隊在4局下就扳平，廖健富的安打送回2分。

游霆威在5局下登板，游擊手李宗賢連續2次失誤，讓陽耀勳、林承飛都上壘，邱丹觸擊點向三壘邊線、拚出內野安打，游霆威在滿壘時保送陳晨威，先送給猿隊超前分，林立敲出安打、陳俊秀高飛犧牲打建功，猿隊單局進帳3分。

悍將隊8局上追回1分，猿隊隨即再8局下加倍奉還，郭嚴文敲出安打、帶有2分打點，再度擴大兩隊分差。