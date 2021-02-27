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中職／兄弟公布部分談薪 王威晨獲2年約、月薪跳上42萬

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王威晨去年包辦三壘金手套及最佳十人獎項，今年更是扛下重責接任隊長，球團給予兩年複數年合約肯定，今年月薪由32萬元調升至42萬元。記者劉學聖／台南傳真 劉學聖
王威晨去年包辦三壘金手套及最佳十人獎項，今年更是扛下重責接任隊長，球團給予兩年複數年合約肯定，今年月薪由32萬元調升至42萬元。記者劉學聖／台南傳真 劉學聖

中信兄弟隊今天公布第一階段球員調薪結果，除先前公布之周思齊、張志豪外，王威晨去年包辦三壘金手套及最佳十人獎項，今年更是扛下重責接任隊長，球團給予兩年複數年合約肯定，今年月薪由32萬元調升至42萬元。

去年站穩一軍游擊位置並拿下金手套的江坤宇，表現沉穩令人驚豔，也獲大幅加薪肯定，月薪由10萬元調升至22萬元，調幅120%為全隊最高。

其餘表現穩定的野手皆獲加薪肯定，去年包辦一壘金手套及最佳十人獎項，並入圍最佳進步獎的許基宏，月薪由18.5萬元調升至28.5萬元；拿下金手套捕手獎項的陳家駒，月薪由12萬元調升至21萬元。

小幅成長部分，潘志芳月薪由12.5萬元調升至14萬元，陳文杰月薪由12萬元調升至13萬元。持平部份，林智勝複數年約維持52萬元，岳東華維持20萬元，高宇杰維持16萬元。

小幅減薪的球員則有陳子豪，月薪由37萬元調降至33萬元；林書逸月薪由15萬元調降至14萬元。

至於投手的部分，終結者李振昌加盟時球團給予三年半複數年合約肯定，每年保障月薪62萬元，前兩年半李振昌已達到球團給予標準，今年球季月薪調升至70萬元；去年拿下9勝的黃恩賜，月薪由13萬元調升至24萬元，調幅85%為投手最高。去年以24次中繼成功成為聯盟最年輕中繼王的吳俊偉，月薪由11萬元調升至20萬元，調幅也有82%。

鄭凱文月薪由58萬元調升至60萬元，彭識穎月薪由11萬元調升至13萬元，魏碩成月薪由10萬元調升至12萬元。持平部份，包括廖乙忠維持16萬元，陳琥及吳哲源維持12萬元。謝榮豪月薪由18萬元調降至15.5萬元，鄭佳彥月薪由16萬元調降至15萬元。

李振昌 林智勝

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