中職／恰棒球學苑開幕 彭政閔盼回饋台灣棒球

中職中信兄弟副領隊「恰恰」彭政閔成立的「恰棒球學苑」今天開幕，吸引球迷到場參與。彭政閔表示，希望能回饋台灣棒球，提供優質室內訓練環境，也提供工作機會給退役球員。

彭政閔2019年宣布退休後，擔任兄弟的副領隊兼農場主管，另外也在今年籌備成立「恰棒球學苑」，是由彭政閔本人操刀設立的棒壘球室內練習場，位在桃園市龜山區。

恰棒球學苑致力於推廣棒壘球運動到各個地方、各個年齡層，提升台灣的棒壘球環境。在這裡會提供職業級的教練指導及各層級的團體課程，不管是晴天還是雨天、無論男女老幼，館內的完善設施都能享受運動的樂趣。

彭政閔表示，開設學苑是想要盡一份心力回饋台灣棒球，「除了讓大家有一個優質室內環境接受專業教練的教導外，也提供工作機會給退休的球員們。」

恰棒球學苑今天開幕，即使飄著小雨仍吸引百名球迷到場支持。學苑教練陣容有耿伯軒、林煜清、陳冠任、王金勇、蔡益民及吳昇峰等人，其中耿伯軒、「抗韓英雄」吳昇峰及蔡益民今天在活動投球九宮格及打擊挑戰賽與球迷同樂。