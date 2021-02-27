高中木棒／三民周彥農先發好投保生機 鶯歌贏球仍檢討

高中木棒聯賽第三階段第2天，B組晉級態勢難測，鶯歌工商在延長賽11局以5：3擊敗嘉義高中，加上三民高中也以13：6擊敗普門中學，四隊同為一勝一敗，明天誰贏球就能自力晉級。

三民高中今天對決普門中學，前8局已取得6：3的優勢，9局上又攻下7分，徹底拉開差距，高一先發投手周彥農投6.1局失3分皆非自責分，拿下勝投，達成自己設定的優質先發目標。

三民高中贏球後不只保有晉級機會，若明天贏鶯歌工商將是分組第一晉8強，輸球則會落居墊底遭淘汰，總教練張榮勳形容，「就是一翻兩瞪眼。」

鶯歌工商雖然第1局先馳得點，不過接下來未再添分，加上嘉義高中在8局下也拿下一分，雙方以1：1進入延長賽，不料突破僵局下，第10局也各取2分，直到11局上鶯歌工商王廷浩的二壘安打，才打下致勝2分。

要靠加班才拿下勝利，王傳家賽後也集合球隊講話，王傳家認為，打、跑都未達水準，壘上有人未設定好攻擊、安打後未積極跑壘、得點圈沒把握，才被逼到延長賽，「結果是好的，但過程不到60分。」

不過投手表現王傳家認為有到要求，先發投手林旺熙7.2局投球，被敲4支安打，失一分非責失，蕭仰辰接手2.1局，失2分也非責失，賴知頎關門最後一局，11球三上三下，包括一次三振。