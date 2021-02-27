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高中木棒／聯賽鶯歌延長賽苦勝 B組大混戰

中央社 / 台北27日電
109學年度高中木棒聯賽第3階段16強賽27日進行第2天賽事，鶯歌工商投手賴知頎在比賽最後半局上場關門，11球完成3上3下，還有1次三振，最終鶯歌工商以5比3艱辛擊退嘉義高中。（學生棒球聯盟提供）
109學年度高中木棒聯賽第3階段16強賽27日進行第2天賽事，鶯歌工商投手賴知頎在比賽最後半局上場關門，11球完成3上3下，還有1次三振，最終鶯歌工商以5比3艱辛擊退嘉義高中。（學生棒球聯盟提供）

高中木棒聯賽第三階段16強賽今天進行第2天賽事，B組形成大混戰。鶯歌工商激戰到11局以5比3艱辛贏嘉義高中；三民高中則13比6擊敗普門中學，4隊都形成1勝1敗。

鶯歌工商與嘉義高中以1比1進入PK延長賽，雙方第10局各取2分，11局上王廷浩敲出二壘安打，為鶯歌工商打下致勝2分。鶯歌在前9局就有7支安打，卻只換到1分，導致要「加班」才拿到這場勝利。總教練王傳家賽後說重話，「雖然結果是好的，但過程不到60分。」

王傳家指出，打跑都沒有達到要求，壘上有人時沒有設定好攻擊，安打後也沒有積極跑壘，得點圈機會沒把握住，所以被逼出延長賽，「投手表現在水準之上，會PK和得點圈沒把握住有關，其實對方實力沒有優於我們。」

鶯歌工商先發投手林旺熙7.2局投球，被敲4支安打，丟1分非責失分；蕭仰辰接手2.1局，在延長賽丟掉2分；賴知頎最後半局上場關門，用11球就完成3上3下，還有1次三振。

另一場三民高中回到主場對決普門中學，在9局上單局攻得7分，澆熄澆熄對手氣焰，在昨天意外輸給嘉義高中後，搶下重要1勝。

高一的周彥農木棒聯賽首場先發，6.1局被敲5支安打，只失3分非自責分奪勝投，達到自己賽前設定的優質先發目標。談到能在自家學校裡比賽，享有主場優勢，周彥農說：「很習慣投手丘，投起來很舒服。」

B組4隊現在都1勝1敗，明天誰贏就能自力搶下晉級門票，三民高中更陷入詭譎的情況，若贏鶯歌工商就是分組第一晉8強，輸球則會落居墊底遭淘汰，三民總教練張榮勳形容，「就是一翻兩瞪眼。」

普門中學

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