高中木棒／成德鏖戰12局險勝 王苡丞投打建功

高中木棒聯賽第三階段16強賽今天成德與大理一路拉鋸，比賽歷經4小時19分，鏖戰到12局後攻的成德最終靠著對手再見暴投以10比9苦勝，「大王」王苡丞在投球、打擊都有貢獻。

成德1局下先展開攻勢，盧奕呈敲三壘安打、徐瑋辰獲保送後，鄭景文敲出二壘安打，帶有2分打點，接著廖奕安再敲二壘安打送回1分。大理2局上追回1分後，4局上包含李展毅的陽春全壘打在內，再攻下2分，形成3比3平手。

之後幾局雙方各得2分，以5比5激戰到PK延長賽。進入到第12局8比8時，大理的陳致佑敲出1打點安打，不過下個半局成德的鄭景文擊出高飛犧牲打送回追平分後，對方出現再見暴投，終場成德就以10比9險勝大理，第三階段取得2連勝。

成德驚險搶下這一勝，總教練黃郁倫賽後直呼：「快要心臟病了！」他提到，球員在比賽後段的戰術執行能力不如預期，是陷入苦戰的主因，「關鍵時刻都差臨門一腳，戰術都失敗，不然前面表現都不錯」。

有「成德大王」之稱的陣中主砲王苡丞，此戰除了擔任第4棒有2支安打表現，還在延長賽第10局以投手身分登板，後援3局被敲2支安打，有4次保送和2K，失4分非責失，拿下勝投。

黃郁倫透露，王苡丞很少投球，「因為球隊少了他這支砲會陷入苦戰。」然而考量球隊近期投手狀況不盡理想，加上南部天氣熱造成選手體力流失快，投手群無法負擔太長局數，因此讓王苡丞做好後援的準備。

王苡丞指出，自己平時沒在練投，甚至在學校訓練時也沒有進牛棚，都是以打擊為主，但這次比賽前，教練有告知，如果比賽後段有狀況就要準備登板。此戰在第8局兩隊仍平手時，「感覺準備要打延長賽，教練就要我先準備」。

王苡丞在突破僵局制登板，10局上投出3次保送讓大理攻下2分，他坦言：「一開始上去，控球不太好，而且對到的是對方3到5棒，比較緊張。」打擊方面他則自認感覺還不錯，「節奏比之前好。」