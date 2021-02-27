日職／田中將大熱身賽3局失1分 樂天開幕戰先發不是他

日本職棒樂天金鷲今天與養樂多隊交手的熱身賽，樂天隊前大聯盟球星田中將大先發投3局失1分。樂天隊已經決定由涌井秀章擔任開幕戰先發投手，田中將大則是預定為第2號先發。

田中將大今年決定回到日職，結束7年旅美生涯，上一場20日首度實戰對日本火腿隊，用39球投2局，被敲4支安打包括中田翔敲的全壘打，投出2次三振，失3分都是責失分。

田中將大今天對養樂多隊擔任先發，1局下遇到亂流，被山崎晃大朗敲安打後投出保送，面臨一、二壘有人，再被村上宗隆敲出安打，掉1分；總計用42球投3局，被敲2支安打，投2次保送、2次三振，失1分，最快球速達149公里。

田中將大退場後，換上主力先發之一的則本昂大登板，用25球投2局，被敲1支安打，送出2次三振無失分；最終樂天以5比1獲勝。

對於今天第2度實戰登板，田中將大表示，與首場比賽相比感覺更好，「還能確認自己缺少了什麼，因此這場是非常有意義的比賽。」談到武器球種「快速指叉球」狀況如何，田中將大也說比前一場實戰還要好，「為了迎接開季，我會漸漸調整狀態，一步一步來。」

雖然之前外界都猜測田中將大有可能是樂天的開幕戰先發，不過樂天今天宣布，將會由34歲的涌井秀章擔任開幕先發，去年他奪下11勝，監督石井一久表示，「去年涌井秀章是對球隊貢獻最大的投手，因此讓他先上陣。」

同時樂天也已經決定田中將大將擔任3月27日第2戰的先發投手，石井一久指出，「如果沒有特別的意外，就會按照這個輪值進行本季的比賽。」