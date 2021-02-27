女棒聯賽／吳佳芳首轟就是場外 接棒未來闖進冠軍戰

第一屆女子棒球聯賽今天(27日)在台中萬壽棒球場進行4強複賽，接棒未來以13：0輕取國立體大，搶下冠軍戰門票，對手將是明天台北御聖High Match與Sunday對戰的勝隊。

女子棒球聯賽在農曆年前4強出線，分別是接棒未來、Sunday、國立體大、台北御聖，今天展開4強賽事，未嚐敗績的接棒未來遭遇國體一路領先，開局暴投、捕逸先得2分，2局下蔡明岑、曾怡嘉、謝鈺瀅、杜育娟、曾琪都敲出安打，加上失誤，一舉再添4分。

到了第3局，包括吳佳芳兩分砲在內，以5安打、4保送、1失誤一舉再添7分大局，加上張甄芸登板2局，曾怡嘉、杜育娟各1局都無失分，提前4局拿下勝利。

接棒未來與國立體大在4強賽交手。 謝榮瑤提供

第三棒、一壘手吳佳芳夯出個人首支全壘打，女壘科班出身的她是台北市立農國小教練，兩年前因接棒未來(頂新)成軍而加入，接棒未來總教練顏良吉說，女棒選手能打出場外全壘打不容易，這是自己第二次親眼見證(第一次為黃巧芸在沖繩邀請賽擊出)，「巧芸去日本打球了，吳佳芳剛好能頂替上這個位置。」

至於向日葵、Anytime Fitness、台北先鋒則要進行五到七排名賽，今天進行的兩場賽事，向日葵與Anytime Fitness形成激戰，雙方前三局戰平7：7，向日葵在4局下靠著暴投搶下致勝分，最終以8：7險勝。而向日葵稍後再與台北先鋒對戰則是遭到先鋒先發投手韋靜吟封鎖，韋靜吟5.2局投球僅被敲出3安打失3分，柯亮群後援0.1局無失分鎖住勝局，兩人帶領先鋒勝出。

2月27日賽果如下

(一)向日葵8：7 Anytime Fitness

(二)接棒未來13：0國立體大

(三)台北先鋒10：3向日葵