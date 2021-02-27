高中木棒／李灝宇9戰5轟 打破陳俊秀高懸14年障礙

高中木棒聯賽第三階段16強賽第二天，目標挑戰三連霸的平鎮高中以10：2提前在7局擊敗興大附農，陣中高三強打「怪力男」李灝宇又敲出3分砲，也是本屆賽事第5轟，打破現效力樂天桃猿隊陳俊秀高懸14年的紀錄。

被視為青棒最強打者之一的平鎮高中李灝宇，今日擔任第四棒指定打擊，全場2支1，唯一安打就是從興大附農先發投手鄭翔宇手中轟出3分砲，加上首局的高飛犧牲打，全場打回4打點，是球隊贏球功臣之一。

李灝宇高一就以長打打響名號，可惜高二受腰傷影響沉寂一年，修正揮棒軌跡後在高中最後一年再次展現重砲威力，本屆木棒聯賽出賽9場，29打數敲出15安，包含5轟與5支二壘打，打擊率是破五成的0.517，還有，掃回19分打點，帶領平鎮9戰全勝，灌進83分只失5分，依然是奪冠大熱門。

木棒聯賽自93年度改為木棒組後，全壘打產量銳減，95學年度花蓮體中陳俊秀轟出4發全壘打為最多，這紀錄高懸14年從未被打破，有多人以3轟並列第二，直到今日李灝宇才以9戰5轟樹立新障礙。

李灝宇參與過U12、U15、U18世界盃，國手豐富履歷，早被視為青棒最強打者，本人也表明較傾向以旅外為目標，就看會是由誰得標了。

平鎮、鼓保2連勝 攜手晉級下一階段

【中央社／台北27日電】

高中木棒聯賽第三階段16強賽今天進行第2天，平鎮高中怪力男李灝宇敲出本屆賽事第5轟，而且是一發3分砲，加上張翔也開轟，終場以10比2擊敗興大附農，平鎮確定晉級。

平鎮第1局就有攻勢，黃勇傳獲保送、曾子祐敲安打後，董子恩犧牲觸擊成功，形成二、三壘有人，接著投手發生暴投奉送1分，李灝宇再擊出高飛犧牲打得1分；第3局更是得了5分，其中李灝宇轟出3分全壘打，這是「怪力男」李灝宇在木聯的第5轟。

第5局平鎮捕手張翔也敲出陽春砲，7局上一壘有人時張翔敲出二壘安打，隨後田子杰再補上安打，送回2分；而興大附農全場僅得2分，終場平鎮就提前在7局以10比2擊敗興大附農，在第三階段取得2連勝、目前9戰全勝，確定晉級最後的第四階段。

平鎮今天推出林詔恩先發，用51球投3局，被敲3支安打，送出5次三振，沒有失分；第3任投手黃祈哲用54球投2.2局，被敲4支安打，送出4次三振，失1分，奪下勝投。

另一支強隊穀保家商與秀峰高中的賽事，穀保第2局打了14個人次，敲出6支安打，出現4次四死球，加上對手失誤，一共攻下8分奠定勝基，終場以13比0提前在5局獲勝，同樣以2連勝之姿晉級第四階段。第三階段4組會各取3隊、共12隊晉級第四階段，且分組第一能直接晉級8強。