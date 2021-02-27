日職／陽岱鋼手感升溫 連2戰替補敲安建功

效力讀賣巨人隊的台將陽岱鋼，在春訓熱身賽的手感升溫，今天在第1個打席就敲安打，延續巨人在第7局的2分攻勢，連續2場對外熱身賽都替補敲安，此役2打數敲1安打。

巨人今天出戰廣島隊，陽岱鋼並未排進先發，第6局先接替中外野守備，7局首次上場打擊，面對一壘有人的情況，陽岱鋼敲出安打，延續巨人攻勢。

巨人先靠保送擠成滿壘，北村拓己在此時敲出安打，帶有2分打點，把陽岱鋼送回本壘得分，巨人擴大領先為5：1直至終場，陽岱鋼在第9局的打席則敲出游擊方向滾地球出局。

此戰也是巨人王牌菅野智之在今年春訓的首場實戰登板，先發2局無失分、被敲2安打，他因原有意挑戰大聯盟，1月曾赴美一趟，最終談約破局，他以年薪8億日圓回歸巨人陣營，返日後先接受14天隔離，也使得調整進度稍慢，今天才首次在實戰亮相。