快訊

武漢弘芯遣散所有員工 台DRAM教父：陸半導體項目爛尾「結束了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／陽岱鋼手感升溫 連2戰替補敲安建功

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陽岱鋼手感升溫，連續2場對外熱身賽都替補敲安，此役2打數敲1安打。 聯合報系資料照
陽岱鋼手感升溫，連續2場對外熱身賽都替補敲安，此役2打數敲1安打。 聯合報系資料照

效力讀賣巨人隊的台將陽岱鋼，在春訓熱身賽的手感升溫，今天在第1個打席就敲安打，延續巨人在第7局的2分攻勢，連續2場對外熱身賽都替補敲安，此役2打數敲1安打。

巨人今天出戰廣島隊，陽岱鋼並未排進先發，第6局先接替中外野守備，7局首次上場打擊，面對一壘有人的情況，陽岱鋼敲出安打，延續巨人攻勢。

巨人先靠保送擠成滿壘，北村拓己在此時敲出安打，帶有2分打點，把陽岱鋼送回本壘得分，巨人擴大領先為5：1直至終場，陽岱鋼在第9局的打席則敲出游擊方向滾地球出局。

此戰也是巨人王牌菅野智之在今年春訓的首場實戰登板，先發2局無失分、被敲2安打，他因原有意挑戰大聯盟，1月曾赴美一趟，最終談約破局，他以年薪8億日圓回歸巨人陣營，返日後先接受14天隔離，也使得調整進度稍慢，今天才首次在實戰亮相。

讀賣巨人 陽岱鋼

延伸閱讀

日職／新同學梶谷隆幸絕好調 日媒評讓陽岱鋼好尷尬

日職／旅日三台將同日出賽 陽岱鋼春訓首安建功

日職／陽岱鋼對外賽首安很關鍵 助巨人1分勝中日

日職／陽岱鋼春訓首安出爐 4戰吞5K仍待調整

相關新聞

日職／陽岱鋼手感升溫 連2戰替補敲安建功

效力讀賣巨人隊的台將陽岱鋼，在春訓熱身賽的手感升溫，今天在第1個打席就敲安打，延續巨人在第7局的2分攻勢，連續2場對外熱...

日職／還在找感覺 王柏融第2場實戰又吞K

效力日本火腿隊的台將王柏融，今天進行第二場實戰比賽，面對橫濱隊之戰，他在8局代打上場，吞下三振，2場春訓熱身賽累積3打數...

棒球／1成立學苑推社區棒球 彭政閔仍想赴美進修

中信兄弟退役球星「恰恰」彭政閔被鄰居鼓吹，在桃園市龜山成立「恰棒球學苑」，希望推廣社區棒球，師資陣容包括「最強銀行員」吳...

棒球／12強挨轟難忘 吳昇峰仍想拚六搶一

中信兄弟隊退役球星彭政閔成立「恰棒球學苑」推廣社區棒球，找來世界12強棒球賽中華隊投手吳昇峰到場指導，吳昇峰不怕回顧被美...

中職／讚江少慶是MLB等級 餅總未戰先怯：富邦太強了吧

旅美投手江少慶日前投下震撼彈，宣布與富邦悍將達成自主培訓合約，也將參加在季中舉辦的選秀會，日前經紀公司也表示已與富邦達成協議，這位27歲好手可望以選秀狀元身分，簽下中職史上最大合約，超越味全龍隊王維中

韓職／曾被秋信守打槍 SK飛龍等了14年美夢成真

韓籍強打秋信守日前決定返回韓職SK飛龍(現已由新世紀集團收購)，以韓職史上最高薪的1年240萬美元加盟，這也是SK飛龍球團的CEO閔庚三盼了14年，終於成功迎回這位在大聯盟史上最成功的韓國打者。 根

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。