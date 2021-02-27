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棒球／12強挨轟難忘 吳昇峰仍想拚六搶一

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
合作金庫隊王牌投手吳昇峰。記者蘇志畬／攝影
合作金庫隊王牌投手吳昇峰。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊退役球星彭政閔成立「恰棒球學苑」推廣社區棒球，找來世界12強棒球賽中華隊投手吳昇峰到場指導，吳昇峰不怕回顧被美國隊敲全壘打的場景，希望能夠有機會進入六搶一名單，這次要留下勝投紀錄。

效力於合作金庫隊的吳昇峰目前仍以球隊為主，空閒時間才來指導，也順便學習如何當教練，由於恰棒球學苑對象以小朋友、棒球素人為主，吳昇峰表示，大學時期就有相關教學經驗，「教起來會很有成就感」。

六搶一最終資格賽將在6月16日舉行，也是中華隊爭取東京奧運門票的最後機會，身為亞運、12強國手的吳昇峰表示，自己都還是有在準備，接下來會跟中職二軍進行練習賽，再打春季聯賽，先以亞錦賽為目標，最終希望擠進六搶一24人名單。

吳昇峰在2019年12強賽事對美國隊先發，6.2局投出7次三振，被敲5支安打，其中最讓台灣球迷心碎的是7局下被若克（Brent Rooker）敲出超前兩分砲，最終中華隊也以2：3落敗，只差一步的遺憾，也是吳昇峰持續備戰國際賽的動力。

吳昇峰表示：「不要說復仇，而是想在國際賽更高的殿堂，拿下勝投，甚至拿下更好成績，12強只投一場，沒有留下勝投紀錄，差了那麼一點。」

看到電視重播那場比賽時，自己還是會看，特別是被轟的那一顆，「看那一顆怎麼投，接下來不准再投。」美國隊當年先發9人，有7人去年都在大聯盟出賽，吳昇峰表示，「沒想到當時對手這麼厲害。」

吳昇峰 棒球 中華隊

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