中職／讚江少慶是MLB等級 餅總未戰先怯：富邦太強了吧

旅美投手江少慶日前投下震撼彈，宣布與富邦悍將達成自主培訓合約，也將參加在季中舉辦的選秀會，日前經紀公司也表示已與富邦達成協議，這位27歲好手可望以選秀狀元身分，簽下中職史上最大合約，超越味全龍隊王維中去年9月簽定的5年3個月208萬美元（約台幣5800萬元）紀錄。

根據《蘋果新聞網》報導，富邦投手吳俊良給予江少慶極高評價，直言江就是一名大聯盟球員，雖然去年一整年都未出賽，但與富邦簽下自主合約後就會開始備戰，若能維持訓練及出賽節奏，下半季可望出賽。

而統一獅總教練「餅總」林岳平則表示，自己僅在12強賽事上對江少慶有一些瞭解，但看得出來身體相當強壯，整季吃下150局都不是問題，甚至直言「這樣富邦也太強了吧，不過沒辦法，就是要去面對。」

受到疫情影響，許多旅外球員也在近年開創一波「回國潮」，除了去年選秀會翠屏中選的王維中、張進德、廖任磊及郭俊麟外，在今年選秀會除了陳冠宇、吉力吉撈．鞏冠（朱立人）、江少慶表態參與外，曾仁和、胡智為、黃暐傑、呂彥青皆有機會在今年回國效力。