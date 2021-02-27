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棒球／1成立學苑推社區棒球 彭政閔仍想赴美進修
中信兄弟退役球星「恰恰」彭政閔被鄰居鼓吹，在桃園市龜山成立「恰棒球學苑」，希望推廣社區棒球，師資陣容包括「最強銀行員」吳昇峰，能夠接觸到電視上看到的球星，恰恰說：「對小朋友來說是開心的事。」
恰棒球學苑今天正式開幕，近百人到場參加，趣味競賽活動後，不少人爭相跟彭政閔、吳昇峰合照，簽名，談起成立緣由，彭政閔表示，退休前有人談過，加上很多鄰居想讓小朋友打棒球，但不想加入校隊，「問我有沒有考慮過在這邊開」。
學苑師資包括現任教士隊球探耿伯軒、今年初宣布引退的林煜清、前兄弟象及桃猿隊外野手陳冠任、現任費城人球探王金勇以及「抗韓英雄」合作金庫王牌投手吳昇峰，並由前中信兄弟球員蔡益民擔任駐場教練。
彭政閔表示，成立學苑多少提供退役球員副業機會，球員親自下來幫忙訓練也是話題，目前雖為了符合法規，場地沒那麼大，招生以小朋友為主，也有成人班，「現在是個起點，接下來不錯的話希望能擴大」。
對於小朋友彭政閔有過教學經驗，但也請蔡益民、陳冠任等較有經驗的教練帶領，而針對科班球員，彭政閔也會透過影片跟教練討論如何調整。
2019年退休後，彭政閔原有前往美國進修教練課程的安排，但因為疫情打亂計劃，彭政閔表示，未來還是希望赴美，但要等疫情穩定再說，「美國還是全世界棒球最高殿堂，很多事情是我們沒看過的，還是想去觀摩，從中學習一些東西」。
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