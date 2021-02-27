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棒球／屏東城市隊正式亮相 盼春季聯賽奪得佳績

中央社 / 屏東縣27日電
屏東城市棒球隊－屏東紅尾隊27日在屏東熱帶農業博覽會主舞台正式亮相，縣長潘孟安（前中）與全體隊職員合影，期許球員在球場上展現屏東精神，在賽事中奪取佳績。 （屏東縣政府提供）中央社
屏東城市棒球隊－屏東紅尾隊27日在屏東熱帶農業博覽會主舞台正式亮相，縣長潘孟安（前中）與全體隊職員合影，期許球員在球場上展現屏東精神，在賽事中奪取佳績。 （屏東縣政府提供）中央社

屏東城市棒球隊－屏東紅尾隊今天在熱帶農業博覽會主舞台正式亮相，屏東縣長潘孟安帶領全體隊職員一同宣告屏東紅尾隊即將強棒出擊，希望在春季聯賽中能奪得佳績。

啟用儀式由潘孟安披上屏東旅美設計師江孟芝所設計的球衣，潘孟安表示，雖然屏東紅尾隊剛成軍就將面對春季聯賽，但屏東人不會畏懼挑戰，期許球員在球場上展現屏東精神，在賽事中奪取佳績。

潘孟安表示，屏東縣培養無數優秀球員為國家隊效力，為讓屏東的選手能在家鄉繼續打球，縣府積極籌備多年，終於在今年成軍台灣第7支城市棒球隊，希望給選手舞台繼續發光發熱，並將經驗傳承予後輩，也期待能因此培育出更多國家級選手與征戰美國、日本的職棒好手。

屏東紅尾隊每年支出經費約新台幣3000萬元，潘孟安特別感謝屏東縣9家地方企業的支持，他表示，未來縣府將引進更多的棒球聯盟賽事來屏東辦理，讓喜愛棒球的縣民在縣內就能看到精采而有水準的賽事。

縣府體育發展中心表示，「屏東紅尾隊」整體設計和隊名呼應屏東縣縣鳥「紅尾伯勞鳥」，也有「宏偉」雙關寓意，英文隊名Pingtung Brown Shrike分別取諧音「紅不讓」以及Strikes（好球）。

屏東紅尾隊教練群邀請到前中職好手余進德擔任總教練、黃龍義擔任打擊教練以及蕭任汶擔任投手教練，其中隊員張煒謙、蔡友達、王英山曾是職棒球員。

城市棒球隊 春季聯賽

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