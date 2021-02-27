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韓職／曾被秋信守打槍 SK飛龍等了14年美夢成真

聯合新聞網 / 綜合報導
SK飛龍CEO閔庚三曾於14年前赴美，與秋信守討論返韓效力之事，而當時秋信守仍然懷抱大聯盟美夢。 擷圖自推特
SK飛龍CEO閔庚三曾於14年前赴美，與秋信守討論返韓效力之事，而當時秋信守仍然懷抱大聯盟美夢。 擷圖自推特

韓籍強打秋信守日前決定返回韓職SK飛龍(現已由新世紀集團收購)，以韓職史上最高薪的1年240萬美元加盟，這也是SK飛龍球團的CEO閔庚三盼了14年，終於成功迎回這位在大聯盟史上最成功的韓國打者。

根據《韓聯社》報導，2007年韓職對旅外球員進行特別選秀，而該名球員被球隊選中，日後若回到韓職則必須效力該隊，雖然當年旅外的秋信守還未在大聯盟打出實績，但當年擁有第一指名的SK飛龍還是決定選擇他，閔庚三當時認為，「當時是秋信守的第三個賽季，我們認為他不久後將會回來。」

為此閔庚三也特地飛往美國與秋信守會面，閔庚三也回憶秋信守仍對於大聯盟有強烈憧憬，兩人一直到半夜才結束會談，「他的狀態維持非常好，也很努力想要在大聯盟生存下去，我完全無法插話，談論有關回韓國打球的事，我只能祝福他在大聯盟有很好的發展。」

去年賽季結束後，秋信守結束了為期7年的合約，也讓閔庚三再次燃起希望，他也告誡球隊制服組，隨時注意秋信守的動向，也終於在今年2月等到這為強打點頭答應，正式敲定了這份韓職史上最大約，SK飛龍睽違14年後總算迎回秋信守加盟，閔庚三也終於嘗得甜美的果實。

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