棒球／國際賽有望重啟 國際棒總公布各級世界盃時程

國際棒壘球總會（WBSC）今天公布2021到2029年各級世界盃比賽時程，今年若能擺脫疫情影響，從U12、U15、U18到U23世界盃棒球賽都將舉辦。

去年國際賽事受到疫情衝擊，幾乎是停擺了一整年，WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）表示，「疫情迫使我們必須重新安排時程，在賽事規畫上更有效率。」

主要變動為世界盃女子棒球賽改為4年1次，而U12、U15、U18及U23世界盃則至少到2029年前，都會維持2年1屆。

今年將登場的世界盃棒球賽事，包括在台灣舉辦的U12、在美國佛州舉辦的U18、在墨西哥舉辦的U15和U23，其中U15和U23原本該在偶數年登場，但因疫情延後到今年，今年若能順利開打，將形成連兩年舉辦的情況。

U12世界盃前5屆都由台灣作東，從2021到2027年的4屆賽事，都早已確定由台灣繼續主辦，WBSC公布的時程表中也都已標注台灣主辦，2029年的第10屆則未寫主辦國。