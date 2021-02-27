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日職／新同學梶谷隆幸絕好調 日媒評讓陽岱鋼好尷尬

聯合新聞網 / 綜合報導
進入合約年的陽岱鋼，在球隊的地位愈來越險峻。 聯合報系資料照
進入合約年的陽岱鋼，在球隊的地位愈來越險峻。 聯合報系資料照

進入合約年的陽岱鋼，在巨人簽下外野手梶谷隆幸後，在球隊的地位越來越險峻，而日媒《夕刊富士》也依昨(27)日巨人與中日的比賽，認為兩人的狀況產生了強烈的對比。

昨日梶谷隆幸在加盟後首場對外熱身賽中出賽，擔任巨人一棒右外野手，首打席便敲出了二壘安打，第五局再度鎖定變化球擊出安打，而巨人監督原辰德也相當滿意梶谷隆幸的表現，「不管打第一棒或是扛中心打線，他都沒問題。」

在2016年簽下5年15億日圓合約的陽岱鋼，已經進入合約最後一年，而該場比賽陽岱鋼在6局接替守備，在8局獲得唯一一次打擊機會，也在二、三壘有人的情況下擊出帶有打點的安打，原辰德賽後也開玩笑說道，「這應該是他三年下來，不...應該是睽違兩年來的最佳表現吧？」

而報導也指出，如果沒有出現傷兵，巨人中、右外野分別由丸佳浩及梶谷隆幸擔任，而外野最後一個位置將由陽岱鋼、洋將威勒（Zelous Wheeler）及松原聖弥競爭，若三人表現皆未符合期待，巨人也可能另兩門洋砲史莫克（Justin Smoak）及譚姆斯（Eric Thames）拉上外野。

文末指出，陽岱鋼本季年薪高達5億日圓，高額薪資增加了交易難度，巨人想要找到買家並不容易。

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