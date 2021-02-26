中職／郭阜林敲官辦熱身賽首轟 獅隊遭悍將逼平

統一獅隊郭阜林轟出今年中華職棒官辦熱身賽首轟，不過富邦悍將隊展現韌性，從獅隊守護神陳韻文手中拿下2分，在9局下追平比數，與獅隊以7：7戰成平手。

獅隊在3局上張偉聖保送後，陳傑憲、蘇智傑接連敲安，先得1分，陳鏞基在2出局後的外野飛球造成失誤，再添1分，接下來郭阜林從索沙手中轟出左外野大號全壘打，帶有2分打點，加上5局上陳鏞基的高飛犧牲打也有1分打點，取得5：0領先。

悍將隊先發投手索沙今天球速不快，約在140到145公里左右，3局投球用了50球，丟掉4分有1分責失，被敲3安另有2次保送，沒有三振。

獅隊先發投手古林睿煬首局就投出三上三下，整體也沒遇到太大危機，4.1局無失分，僅被敲出2安，分別來自蔣智賢、林益全，沒有任何保送，有3次三振，在投滿60球時退場。

悍將在6局下反攻，兩出局後佔據一、二壘，蔣智賢一棒將球送上外野看台，不過經過電視輔助判決後判定為界外球，下一球蔣智賢大棒一揮，這次將球打到中外野，形成二壘打帶有2分打點，隨後因對手暴投、暴傳，也跑回悍將第3分。

兩隊在8局各得2分，維持2分差，悍將隊在9局下面對獅隊終結者陳韻文，在1出局後選到兩次保送，申皓瑋的安打攻下1分、高國麟的高飛犧牲打將比數追平，陳韻文用三振抓下最後一個出局數。