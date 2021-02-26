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中職／江坤宇、張志豪猛打賞 兄弟敲14安修理龍隊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張志豪。 報系資料照
張志豪。 報系資料照

中華職棒32年開打在即，官辦熱身賽從今天展開，首場賽事在斗六球場由中信兄弟與味全龍隊交鋒，兄弟面對「菜軍」龍隊展現旺盛火力，敲出14安打，終場以9：5擊敗龍隊，江坤宇、張志豪都繳3安打「猛打賞」。

兄弟與龍隊的先發投手各自由陳琥與林子昱擔綱，兩人都要爭取進入開季先發輪值，陳琥先發4局、失4分（責失2分），林子昱先發3局被敲8安打，失5分皆為責失分。

龍隊開賽趁著陳琥控球不穩，2次保送進占得點圈，兄弟左外野手陳文杰的失誤，直接奉送2分，第2局吳睿勝先敲三壘打並跑回分數，取得3：0領先。

兄弟在第3局連敲5安打、鯨吞5分，包括詹子賢的三壘打、帶有2分打點；兄弟逆轉後攻勢頻頻，第5局又是單局5安打、攻下4分大局，擴大兩隊分數差距。

兄弟打線表現兇猛，敲出14安打，江坤宇、張志豪都敲3安，詹子賢、張志豪都貢獻2分打點。

龍隊此役共用7任投手，游宗儒只投0.2局，被敲5安打、失4分，洋投伍鐸投2局無失分、送出3次三振，廖任磊投1局無失分、送出2K。

兄弟則在最後2局啟用勝利組牛棚，吳俊偉、李振昌相繼登板，都以3上3下完美收工。

張志豪 陳琥

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