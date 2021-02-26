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中職／官辦熱身賽開打 龍象大戰蔡其昌現場見證

中央社 / 台北26日電
中華職棒官辦熱身賽26日兩地開打，中職會長蔡其昌到斗六棒球場見證中信兄弟與味全龍交手，賽前並向現場球迷致詞。（中華職棒提供）
中華職棒官辦熱身賽26日兩地開打，中職會長蔡其昌到斗六棒球場見證中信兄弟與味全龍交手，賽前並向現場球迷致詞。（中華職棒提供）

中華職棒官辦熱身賽今天開打，在斗六及澄清湖棒球場2地進行，中信兄弟派出陳琥味全龍的林子昱對決，會長蔡其昌也出席；統一獅則是古林睿煬先發，對上富邦悍將的洋投索沙

中職官辦熱身賽從今天開打，總計有20場比賽，原本預計開放5成球迷進場，不過預售票房較往年大幅成長，已經售出8成，部分場次已經銷售一空，包括今天在澄清湖的首戰5000張門票完售，聯盟昨天宣布在遵守防疫規範下加開預售區域。

中信兄弟與味全龍隊在斗六球場交手的賽事，兄弟推出陳琥先發，與捕手高宇杰搭配。雖然陳琥過去幾年主要都在二軍，不過今年春訓獲得許多實戰先發的機會，二軍投手教練王建民也稱讚陳琥慢慢找回自信。

味全龍則是派出林子昱先發，搭配捕手蔣少宏，林子昱去年在二軍出賽14場包含12場先發，拿下1勝3敗，防禦率7.54。除了去年狀元王維中、2019年首輪被選進的火球男徐若熙，林子昱、羅嘉仁、曾柏融等投手也有機會競爭新球季先發輪值，在官辦熱身賽的表現值得參考。

另一場在澄清湖棒球場的比賽，由統一獅隊與富邦悍將交手，獅隊推出20歲的古林睿煬先發，搭配春訓打擊表現亮眼的羅暐捷蹲捕。古林睿煬在春訓獲得多次先發實戰機會，20日曾對味全龍演出12上12下，球速飆到153公里；官辦熱身賽首戰也獲先發機會，可望開季從一軍出發。

悍將則是索沙擔任先發投手，索沙是悍將最早開始實戰的洋投，21日用33球投2局，沒有失分，最快球速飆到150公里，與今天剛確定簽下2年合約的捕手林宥穎搭配。去年球季索沙出賽29場都是先發，拿下15勝5敗，防禦率3.38。

陳琥 味全龍 索沙

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