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高中木棒／陳志杰7局無失分 畢業前拚提高身價
高中木棒聯賽第三階段今天開打，衛冕軍平鎮高中靠著陳志杰先發7局無失分、黃勇傳單場3安敲勝利打點，才以2：1險勝東大體中，維持8連勝的不敗之姿。
陳志杰7局雖被敲7支安打，但也有9次三振，未讓對手串連攻勢，而接手的賴延峰後援2局，雖在9局2出局後被敲3安丟掉1分，但仍守住勝利，為平鎮拿下第三階段首勝。
平鎮在木棒前兩階段多採投手車輪戰，這是陳志杰自去年黑豹旗冠軍戰後，再次投長局數，他表示，賽前準備狀況不錯，但開賽後控球沒到想要的感覺，希望盡量拉長局數。
高三的陳志杰也要面臨未來出路考量，除了目前的木棒聯賽外，還有4月的王貞治盃可出賽，他也希望在最後的賽事中，持續提高自己的身價，再來考慮要投身中職選秀或旅外。
平鎮打線雖然敲出11支安打，但除了3局攻下1分後，直到8局下才再添1分，也避免9局上遭追平，其中黃勇傳4打數3安打表現最佳，也攻下全隊第1分的勝利打點，「怪力男」李灝宇則是3打數1安打，另有1保送、1三振。
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