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高中木棒／開轟數排第二 范育銓沒打算追李灝宇

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
高中木棒聯賽第三階段，高苑工商范育銓敲出2分全壘打，個人第2轟出爐。圖／學生棒球聯盟提供
高中木棒聯賽第三階段，高苑工商范育銓敲出2分全壘打，個人第2轟出爐。圖／學生棒球聯盟提供

高中木棒聯賽第三階段今天開打，排在D組的高苑工商靠著先發投手辛俊昇5局無失分，加上打線11安、包括范育銓2分砲支援，以9：0在7局提前擊倒大理高中。

辛俊昇用72球投完5局，只被敲3安，雖集中在2、3局，但並未失分，總教練李來發表示，辛俊昇是陣中主力投手，只要維持高專注度就沒問題。

高苑打線則在3局上突破大理高中先發投手陳麒安壓制，連3安加上投手暴投，先進帳2分，范育銓在1出局後補上一發兩分全壘打，拉開比分，高苑該局拿下5分，5局上再添4分，奠定勝局。

范育銓原是首棒打者，今天改打四棒建功，扛出本屆賽事個人第2轟，范育銓表示，轟出全壘打前，有一顆紅中球沒打好，經過教練提醒，看到直球時瞄準去打，加上可能順風關係，「打到棒頭就出去了」。

范育銓目前在全壘打榜只落後平鎮高中「怪力男」李灝宇的4轟，但他沒有打算追逐這個獎項，「前面那個人太強了，確實打到就好，打不過李灝宇。」

D組另一戰，成德高中洗了一場三溫暖，前6局體驗了落後、領先、被追平，直到比賽後段才靠對手失誤、保送，才以5：3擊敗玉里高中，第6局登板的左投張畯耀，雖然丟掉2分讓比賽回到平手，但2分都非自責分，而4局投球也等到逆轉，收下勝投。

高中木棒聯賽第三階段，高苑工商辛俊昇先發5局無失分。圖／學生棒球聯盟提供
高中木棒聯賽第三階段，高苑工商辛俊昇先發5局無失分。圖／學生棒球聯盟提供

平鎮高中 李來發

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