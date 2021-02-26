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中職／獅隊收到奪冠禮 台南球場小螢幕將換大螢幕

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
台南球迷不用再忍受「小螢幕」。 報系資料照
台南球迷不用再忍受「小螢幕」。 報系資料照

台南球場的大螢幕被詬病已久，今天傳出收到台南市政府送上的大禮，統一獅隊領隊蘇泰安證實，全彩LED的全新大螢幕預計會在6月啟用，將是舊螢幕的兩倍大，台南球迷不用再忍受「小螢幕」。

獅隊去年奪冠，在台南球場舉辦球迷會時，滿場獅迷就曾向台南市長黃偉哲「討禮物」，大喊「大螢幕」，當時黃偉哲以「亞太棒球村」閃過正面回應，但還是送出了這份斥資千萬的大禮。

蘇泰安證實消息，他表示台南市政府計畫更換台南球場螢幕，預計下個月招標，招標後即可進行工程。

蘇泰安指出，3、4月的比賽還是會先使用舊螢幕，5月起因施工影響，將有幾場比賽暫時沒有大螢幕可用，預計6月可以更換完成，將是舊螢幕的兩倍大。

台南球場今年將作為開幕戰舞台，3月13日與中信兄弟隊交手，14日與新軍味全龍隊過招，為賽季揭開序幕。

蘇泰安 統一獅 中信兄弟

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