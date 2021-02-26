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中職／邦威、傑斯赴新莊開練 誓言要幫悍將拿冠軍

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
邦威(左)、傑斯(右)前往新莊球場練球。 圖／富邦悍將隊提供
邦威(左)、傑斯(右)前往新莊球場練球。 圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊2名洋投邦威、傑斯，今天都結束7天自主健康管理，前往新莊球場練球，傑斯表示，希望球迷與他一起準備迎接「JC Time」，邦威則向球迷喊話：「今年我們會全力奮戰拿下冠軍，相信我們。」

悍將隊今年找洋將一波三折，原先敲定的洋投納恩斯因傷沒辦法來，改找洋砲納飛猛，也因過往3度被捕資歷，在聯盟建議下，悍將隊同意放棄聘任。

領隊蔡承儒日前表示，目前距離開季已近，會先以目前在台灣的4名洋投為主，但也會持續觀望洋將市場，洋砲或洋投都不排除。

索沙、羅力為第一批抵台洋將，兩人都已投入熱身賽登板，調整狀況極佳，邦威、傑斯則在今天結束14天隔離、7天自主健康管理全部流程，前往新莊球場練球，一到就穿上「富邦悍將X花生漫畫」聯名冬衣，透過影片向球迷打招呼。

傑斯表示，「終於結束隔離來到球場，非常期待賽季的到來，準備跟我一起迎接JC TIME。」

邦威去年下半季加盟，在季末為悍將隊帶來關鍵戰力，續披悍將隊球衣，邦威表示，「我非常高興終於結束自主隔離，我正在為新賽季熱身，和我的新夥伴JC一起練習，期待見到我的隊友們，很開心再次能回到富邦，今年我們會全力奮戰拿下冠軍，相信我們。」

傑斯前往新莊球場練球。圖／富邦悍將隊提供
傑斯前往新莊球場練球。圖／富邦悍將隊提供
邦威前往新莊球場練球。圖／富邦悍將隊提供
邦威前往新莊球場練球。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 蔡承儒 羅力

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