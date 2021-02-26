中職／提前與江少慶議約？ 悍將球團澄清了

前旅美投手江少慶決定返回中華職棒，一番美事卻因是否提前談約衍生風波，富邦悍將球團今天回應，目前與江少慶簽訂的為「自行培訓」合約，主約將於會後另行議訂。

富邦悍將隊昨天宣布與江少慶簽下自行培訓合約，也透露江少慶有意參加今年中華職棒選秀，雙方對於加盟合約也已有共識，經紀公司也透露，雙方議定的條件為中職史上最大合約。

不過悍將隊與江少慶提前議約，也引發外界討論是否符合聯盟選秀規章的精神，悍將球團對此回應，「目前與江少慶簽訂的合約為『自行培訓』合約，將會依規定向聯盟遞送相關資料，如江少慶今年度順利透過選秀會加盟富邦悍將，主約將於會後另行議訂。」

中華職棒規章「新人球員選拔辦法」第一條規定，「球團若欲與未曾和任何球團締結過球員契約的本國籍選手締結球員契約時，必須在選拔會中取得該球員締結契約的交涉權。」針對旅外球員的部分則寫道，「未曾於本聯盟註冊之旅外球員，球團必須透過選拔會議取得該球員的締結交涉權。」