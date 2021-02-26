棒球／在奧運舞台與田中將大對決？ 秋信守：目前難定論

結束16年大聯盟生涯，秋信守日前宣布以1年240萬美元加盟韓職SK飛龍（已被新世界集團收購，3月公布新隊名），當被問及是否代表韓國參與東京奧運時，秋信守表示若能維持身手，成績依舊穩定，自己一定會披上韓國國家隊戰袍。

對於是否有意願為國家隊出征秋信守於記者會上表示，「必須兼具成績及實力才能代表國家隊出賽，因此目前很難輕率表示，到時候如果我的身手依舊，成績也相對穩定，我一定會去。」

秋信守決定赴美發展後，只有在2009年的經典賽及2010年的廣州亞運代表韓國隊出賽，尚未有奧運參賽記錄，已經高齡38歲的邱信守，東京奧運或許將是代表國家隊的「最後一舞」。

而身為韓國宿敵的日本，在喜迎田中將大回歸日職後，媒體也曾詢問這位當代強投披上國家隊戰袍的意願，對此田中表示，「如果被國家隊選中，我沒有拒絕的理由，我想彌補在2008年北京奧運留下的遺憾，我想替日本隊拿下金牌」，屆時日韓大戰，秋信守及田中將大將有望重現大聯盟級的夢幻投打對決。