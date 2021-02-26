快訊

遭藍委問一天 蘇貞昌：疫苗不足我不搶、沒人敢打我率先

陸對台下鳳梨禁令！學者憂還會有其他農產品受牽連

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將5名「50萬俱樂部」成員 胡金龍仍居薪水二哥

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
胡金龍仍是悍將第二高薪球員。 聯合報系資料照
胡金龍仍是悍將第二高薪球員。 聯合報系資料照

富邦悍將隊今天完成全隊談薪，東山再起的重砲高國輝獲得加薪16萬、月薪56萬，年輕投手江國豪漲幅90％、月薪從10萬調整為19萬，為兩位加薪最多的選手，全隊最高薪仍是執行複數年合約的林益全（平均月薪72.5萬），胡金龍（平均月薪70萬）居次。

高國輝月薪最高檔時為2018年的75萬，近年因傷導致出賽大減，2019年被砍到52.5萬，去年再被減為40萬，2年之間月薪短少35萬，減幅驚人。

憑藉去年以出賽97場、25轟拿下東山再起獎，高國輝也獲得好「薪情」，本季月薪56萬，重返「50萬俱樂部」，為本季悍將隊內5名會員之一。

富邦悍將隊2021球季球員調薪表。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊2021球季球員調薪表。圖／富邦悍將隊提供

悍將隊最高薪為林益全的月薪72.5萬，其次為胡金龍的70萬，林哲瑄以60萬排名第3，高國輝的56萬排在第4，陳鴻文的50萬位列第5，除了高國輝外，其餘4人都是2年合約的第2年。

悍將隊本季的「40萬元級」球員少1人，去年月薪43萬的倪福德，季後遭到釋出，目前僅剩40萬的張進德，接著是蔣智賢38萬，他在本季獲得加薪3萬。

先一步完成全隊談薪的樂天桃猿隊，共有6名「50萬俱樂部」成員，分別是林泓育（80萬）、陳俊秀（80萬）、郭嚴文（68萬）、陳禹勳（58萬）、王溢正（52萬）、朱育賢（50萬）。

高國輝 胡金龍 林益全

延伸閱讀

中職／高國輝重回50萬俱樂部 林宥穎複數年約揭曉

中職／索沙測試兩局壓制獅隊 高國輝春訓首轟出爐

中職／胡金龍生涯打擊王接班人 林益全最有機會

中職／「不彈球」考驗 今年誰是全壘打王

相關新聞

中職／高國輝重回50萬俱樂部 林宥穎複數年約揭曉

中華職棒官辦熱身賽今天開打，富邦悍將隊在賽前公布今年球員談薪結果，拿下東山再起獎的高國輝加薪16萬元為全隊最多，也以56...

中職／悍將5名「50萬俱樂部」成員 胡金龍仍居薪水二哥

富邦悍將隊今天完成全隊談薪，東山再起的重砲高國輝獲得加薪16萬、月薪56萬，年輕投手江國豪漲幅90％、月薪從10萬調整為...

中職／提前與江少慶議約？ 悍將球團澄清了

前旅美投手江少慶決定返回中華職棒，一番美事卻因是否提前談約衍生風波，富邦悍將球團今天回應，目前與江少慶簽訂的為「自行培訓...

中職／距離大聯盟如此近 江少慶返台引美記者驚訝

台灣投手江少慶決定中止追逐「美」夢的腳步，回台參加中華職棒選秀，消息一出不只台灣球迷驚訝，就讓主跑大聯盟老虎隊的美國記者...

日職／王柏融實戰自評狀態不差 教頭點隔離期有影響

旅日火腿隊野手王柏融昨天首度實戰出賽，總計2打數吞下1次三振、沒有安打表現，賽後王柏融表示看球接近想像中的感覺，但總教練...

棒球／在奧運舞台與田中將大對決？ 秋信守：目前難定論

結束16年大聯盟生涯，秋信守日前宣布以1年240萬美元加盟韓職SK飛龍（已被新世界集團收購，3月公布新隊名），當被問及是否代表韓國參與東京奧運時，秋信守表示若能維持身手，成績依舊穩定，自己一定會披上韓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。