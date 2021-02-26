中職／悍將5名「50萬俱樂部」成員 胡金龍仍居薪水二哥

富邦悍將隊今天完成全隊談薪，東山再起的重砲高國輝獲得加薪16萬、月薪56萬，年輕投手江國豪漲幅90％、月薪從10萬調整為19萬，為兩位加薪最多的選手，全隊最高薪仍是執行複數年合約的林益全（平均月薪72.5萬），胡金龍（平均月薪70萬）居次。

高國輝月薪最高檔時為2018年的75萬，近年因傷導致出賽大減，2019年被砍到52.5萬，去年再被減為40萬，2年之間月薪短少35萬，減幅驚人。

憑藉去年以出賽97場、25轟拿下東山再起獎，高國輝也獲得好「薪情」，本季月薪56萬，重返「50萬俱樂部」，為本季悍將隊內5名會員之一。

富邦悍將隊2021球季球員調薪表。圖／富邦悍將隊提供

悍將隊最高薪為林益全的月薪72.5萬，其次為胡金龍的70萬，林哲瑄以60萬排名第3，高國輝的56萬排在第4，陳鴻文的50萬位列第5，除了高國輝外，其餘4人都是2年合約的第2年。

悍將隊本季的「40萬元級」球員少1人，去年月薪43萬的倪福德，季後遭到釋出，目前僅剩40萬的張進德，接著是蔣智賢38萬，他在本季獲得加薪3萬。

先一步完成全隊談薪的樂天桃猿隊，共有6名「50萬俱樂部」成員，分別是林泓育（80萬）、陳俊秀（80萬）、郭嚴文（68萬）、陳禹勳（58萬）、王溢正（52萬）、朱育賢（50萬）。