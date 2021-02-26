中職／高國輝重回50萬俱樂部 林宥穎複數年約揭曉

中華職棒官辦熱身賽今天開打，富邦悍將隊在賽前公布今年球員談薪結果，拿下東山再起獎的高國輝加薪16萬元為全隊最多，也以56萬元重回50俱樂部，從自由球員簽回的捕手林宥穎則簽下月薪32、36萬元的2年複數年約。

高國輝去年出賽97場，擊出包含25支全壘打在內的104支安打，與70分打點，寫下近四年新高的成績拿到東山再起獎的肯定，2021年球季獲得全隊最多的16萬加薪，以月薪56萬元重返50俱樂部。

捕手林宥穎獲得2年的複數年合約，2021到22球季月薪分別為32、36萬元；另外2018年首輪加盟的戴培峰加薪1.5萬，新球季月薪11.5萬元。方克偉月薪從15萬元調至12萬元。

投手方面，江國豪去年繳出全隊本土最多局數（110.7）與最多勝場（9）記錄，獲得加薪9萬的肯定，新球季月薪從10萬元漲至19萬元，調幅90%為全隊最高。

陳仕朋連續三年表現優異，加薪5萬，月薪達23萬元；王尉永、林晨樺、羅國華也分別獲得加薪3萬、3萬、1萬，月薪增至15、17、14萬元。

野手部分，李宗賢去年出賽117場為全隊之冠，安打、打點、盜壘皆寫下生涯新高，加上最佳十人游擊手獎項的加持，獲得62.5%的加薪幅度，今年月薪從16萬元升至26萬元。

蔣智賢加薪5萬，月薪從33萬元漲至38萬元；2019年加盟的辛元旭，生涯首年就獲得56場出賽機會，繳出三成打擊率與0.92的守備率的成績，得到4.5萬的加薪調幅，月薪增加至12萬元。

高國麟加薪6萬，新球季月薪23萬元，去年出賽78場為生涯新高的申皓瑋加薪3萬，2021年月薪為12萬元；季末以優異表現幫助球隊提升戰績的陳凱倫加薪1.5萬，新球季月薪16.5萬元。