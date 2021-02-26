高中木棒／平鎮險勝東體 陳志杰考慮中職選秀

高中木棒聯賽第三階段16強賽今天開打，上屆冠軍平鎮高中首戰與台東體中交手贏得驚險，平鎮投手陳志杰投7局飆9K、無失分，率隊以2比1拿勝，陳志杰賽後受訪透露考慮投入中職選秀。

109學年度高中棒球聯賽（木棒組）第三階段16強賽今天在高雄開打，上屆冠軍平鎮高中首場比賽就贏得不輕鬆，與台東體中在三民高中棒球場交手，平鎮派出最快球速可達150公里的投手陳志杰先發。

陳志杰今天總計用99球投7局，被敲出7支安打，投出1次四壞保送、9次三振，沒有讓台東體中拿下分數，展現不錯壓制力。

兩隊前2局沒有拿下分數，平鎮3局靠著張宥鈞安打、黃勇傳二壘打先馳得點，8局再靠著觸身球保送、接連安打多添1分保險分。

台東體中比賽前半段沒能搶下分數，9局2人出局後陽念祖、王家鞍接連安打，林書玄補上安打送回1分，但攻勢沒有延續，吞下敗仗。

平鎮投手陳志杰拿下勝投，他自評今天表現算及格，但比賽後半段控球有點狀況，是可以再更好的地方，也感謝隊友們幫忙，順利拿下首場比賽勝利。

陳志杰目前高三、暑假將畢業，賽後接受轉播單位訪問時被問到是否畢業後投入中職選秀，陳志杰遲疑了一下回覆「對吧」。

范育銓開轟 潘文輝5局飆9K穀保搶勝

高中木棒聯賽第三階段今天開打，穀保家商首戰與西苑高中交手，派出陣中火球男潘文輝先發，總計投5局飆出9次三振，率隊以9比1拿勝；高苑范育銓開轟，率隊以9比0擊敗大理。

109學年度高中棒球聯賽（木棒組）第三階段16強賽今天在高雄開打，穀保家商首場比賽與西苑高中交手，穀保火球男潘文輝扛先發。

潘文輝首局稍微有狀況，先投出保送，西苑靠著野手選擇、安打先拿1分，潘文輝2局回穩，總計用84球投5局被敲4支安打，投出2次四壞保送、飆出9次三振，失掉1分責失分、拿下勝投。

穀保2局打完0比1落後，3局靠著王威倫三壘打、邱鑫二壘打先馳得點，4局再靠著宋嘉翔安打、失誤、暴投跑回超前分，黃劼希安打、黃柏叡高飛犧牲打，送回球隊第3分。

穀保5局再拿1分，6局靠著單局2安、1保送、對方2次守備失誤，單局攻下5分、奠定勝基，終場以9比1、7局拿勝。

高苑工商首場比賽與大理高中交手，高苑先發投手辛俊昇投5局飆出9次三振、無失分，4棒范育銓長打發揮，3局敲出2分砲帶起球隊士氣，范育銓今天總計4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，率隊以9比0、7局拿下首場比賽勝利。