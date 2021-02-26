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日職／王柏融實戰自評狀態不差 教頭點隔離期有影響

中央社 / 台北26日電
王柏融春訓首場實戰沒有安打，教頭認為隔離期還是有影響。 截圖自火腿官方推特
王柏融春訓首場實戰沒有安打，教頭認為隔離期還是有影響。 截圖自火腿官方推特

旅日火腿隊野手王柏融昨天首度實戰出賽，總計2打數吞下1次三振、沒有安打表現，賽後王柏融表示看球接近想像中的感覺，但總教練栗山英樹則有點擔心，直言隔離期對球員調整有不小影響。

王柏融1月底赴日備戰新球季，經過2週的隔離期後，2月14日與球隊會合，昨天隊內紅白戰首度實戰出賽、打第7棒，2局敲出滾地球出局，5局吞下三振，總計2打數沒有安打。

王柏融賽後受訪表示，整體的狀態不差，看球的感覺有慢慢接近想像中的狀態；但總教練栗山英樹顯得擔心，認為球員目前的狀態和表現與目標還是有段落差，隔離期對球員調整有不小的影響。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，火腿隊包括洋投維哈根（Drew VerHagen）在內，還有4名洋將沒有報到，栗山英樹也十分苦惱，球團目前只能透過影像跨海掌握球員的練習狀況。

王柏融 火腿

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