中職／江少慶提前議約爭議 聯盟不乏前例

旅美投手江少慶宣布投入中職選秀，與「目前」擁有狀元籤的富邦悍將隊已達合約共識，引起討論是否違反選秀精神；事實上，擁有狀元籤的球隊，提前打聽意中人選的價碼實屬常情，談約提早開跑也有往例，2010年統一獅隊就在選秀會上直接公布狀元郎陳鏞基的3年合約。

江少慶挾著「3A以上、大聯盟未滿」的實力，投入中職選秀，球員本人與悍將球團雙雙證實，對合約已有共識，江少慶從去年12月底就決定投入悍將隊陣營。

中華職棒規章「新人球員選拔辦法」第一條規定，「球團若欲與未曾和任何球團締結過球員契約的本國籍選手締結球員契約時，必須在選拔會中取得該球員締結契約的交涉權。」針對旅外球員的部分則寫道，「未曾於本聯盟註冊之旅外球員，球團必須透過選拔會議取得該球員的締結交涉權。」

儘管規章明文規定，但擁有狀元籤的球隊握有挑人主動權，提前與屬意球員探聽想要的價碼，確認能否簽得下來，在往年並不罕見。

在選秀會前已經確定合約的案例也不是沒有，2010年獅隊握有狀元籤，與陳鏞基的談約提早開跑，選秀會一結束，獅隊當天就在現場為他召開簽約記者會，宣布一紙月薪30萬的3年合約。

悍將隊在去年12月的領隊會議上確定保有選秀第1順位，但目前的變數在於第6隊，儘管要在短時間內誕生第6隊的難度偏高，並不能完全排除這個可能性，悍將隊的狀元籤還沒有牢牢握在手上。

中職祕書長楊清瓏昨天對此回應，目前訊息來自媒體，聯盟暫不表示意見，先了解狀況再看如何處理。