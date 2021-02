中職／距離大聯盟如此近 江少慶返台引美記者驚訝

台灣投手江少慶決定中止追逐「美」夢的腳步,回台參加中華職棒選秀,消息一出不只台灣球迷驚訝,就讓主跑大聯盟老虎隊的美國記者也為他惋惜,直言:「心情複雜。」

江少慶自2011年開始前往美國,從印地安人隊小聯盟爬起,在2019年升上3A,但始終未能升上大聯盟,在季後成為自由球員,透過該年底世界棒球12強賽的優異表現,獲得老虎隊大聯盟春訓邀約,但因疫情關係,在陪練隊未能等到升遷機會。

距離大聯盟只差一步,江少慶毅然決然回到台灣加入中職,也引起美國媒體驚訝,大聯盟官網記者貝克(Jason Beck)就說:「江(少慶)去年在老虎隊春訓還有夏訓時的表現看起來都很不錯,但一直沒有機會被叫上去。」

底特律當地媒體「Mlive」的記者伍德貝瑞(Evan Woodbery)也分享江少慶決定參加中職選秀的消息,並說:「為江少慶感覺心情有點複雜,他從10幾歲就開始在美職系統,但一直沒能跨過大聯盟門檻(雖然在2020機會已經如此接近)。」

不過伍德貝瑞仍對江少慶決定回到台灣的決定給予祝福,希望他在中職一切順利。

Probably some mixed emotions for Chiang Shao-Ching, who has been in the MLB system since he was a teenager but never broke into the big leagues (although he came close in 2020).



Best of luck to him as he returns to Taiwan to ply his trade in the CPBL. https://t.co/66oIzsSrt4