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中職／距離大聯盟如此近 江少慶返台引美記者驚訝
台灣投手江少慶決定中止追逐「美」夢的腳步，回台參加中華職棒選秀，消息一出不只台灣球迷驚訝，就讓主跑大聯盟老虎隊的美國記者也為他惋惜，直言：「心情複雜。」
江少慶自2011年開始前往美國，從印地安人隊小聯盟爬起，在2019年升上3A，但始終未能升上大聯盟，在季後成為自由球員，透過該年底世界棒球12強賽的優異表現，獲得老虎隊大聯盟春訓邀約，但因疫情關係，在陪練隊未能等到升遷機會。
距離大聯盟只差一步，江少慶毅然決然回到台灣加入中職，也引起美國媒體驚訝，大聯盟官網記者貝克（Jason Beck）就說：「江（少慶）去年在老虎隊春訓還有夏訓時的表現看起來都很不錯，但一直沒有機會被叫上去。」
底特律當地媒體「Mlive」的記者伍德貝瑞（Evan Woodbery）也分享江少慶決定參加中職選秀的消息，並說：「為江少慶感覺心情有點複雜，他從10幾歲就開始在美職系統，但一直沒能跨過大聯盟門檻（雖然在2020機會已經如此接近）。」
不過伍德貝瑞仍對江少慶決定回到台灣的決定給予祝福，希望他在中職一切順利。
Probably some mixed emotions for Chiang Shao-Ching, who has been in the MLB system since he was a teenager but never broke into the big leagues (although he came close in 2020).— Evan Woodbery (@evanwoodbery) February 25, 2021
Best of luck to him as he returns to Taiwan to ply his trade in the CPBL. https://t.co/66oIzsSrt4
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